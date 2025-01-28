超越气候辩论中的否认和恐惧：政策、创新、基础设施

如果你去听听今天的气候辩论，就会发现有很多极端的声音：一方在说没有什么可担心的；另一方则说地球将在2050年毁灭。双方的意见都没有建设性，因为否认和恐惧只会导致恐慌、愤怒和指责，而不会得出解决方案。这也不再是一场进行中的辩论，而是一场有关该做什么和什么时候做的辩论。

对于那些经历过上世纪70年代的人来说，目前的现象有点似曾相识：当时，有些人对污染和人口过剩的恐慌日益加剧，恐惧和否认相互滋生。有些人则认为污染不是问题；没有什么需要改变的。

另一方面，《绿色食品》、《宇宙静悄悄》、《天劫骑士》、《人口炸弹》等那时候的电影和书籍描绘了可能发生的灾难。人们会因污染而窒息至死。人口过剩会导致大规模的饥饿和自相残杀。但当最初的恐慌平息之后，人们终于可以松口气（这可不是双关语），冷静而清晰地思考，并采取务实的行动。

人们确实采取了行动，包括政策（《清洁空气法》、《清洁水法》和全球污染标准）、创新（为发电厂提供污染控制技术，为满足几乎翻番的全球人口需要提供食品生产技术）以及基础设施（增加对公共交通的投资）。

这些措施是否足以防止当今日益严重的气候问题？没有。而随着时间的推移，有些人变得自满起来。这在今天是不应该的。

但是，与其用“生态焦虑”这种可怕的世界末日情景吓唬人们，使他们采取一些可能无法解决问题或甚至会产生意外后果的行为，不如在政策上采取大胆的行动，不断进行技术创新，并加快对能源基础设施的投资。这些措施可能带来最好的变革机会，也可以缓解对立的观点。