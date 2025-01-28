超越气候辩论中的否认和恐惧：政策、创新、基础设施

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如果你去听听今天的气候辩论，就会发现有很多极端的声音：一方在说没有什么可担心的；另一方则说地球将在2050年毁灭。双方的意见都没有建设性，因为否认和恐惧只会导致恐慌、愤怒和指责，而不会得出解决方案。这也不再是一场进行中的辩论，而是一场有关该做什么和什么时候做的辩论。
对于那些经历过上世纪70年代的人来说，目前的现象有点似曾相识：当时，有些人对污染和人口过剩的恐慌日益加剧，恐惧和否认相互滋生。有些人则认为污染不是问题；没有什么需要改变的。
另一方面，《绿色食品》、《宇宙静悄悄》、《天劫骑士》、《人口炸弹》等那时候的电影和书籍描绘了可能发生的灾难。人们会因污染而窒息至死。人口过剩会导致大规模的饥饿和自相残杀。但当最初的恐慌平息之后，人们终于可以松口气（这可不是双关语），冷静而清晰地思考，并采取务实的行动。
人们确实采取了行动，包括政策（《清洁空气法》、《清洁水法》和全球污染标准）、创新（为发电厂提供污染控制技术，为满足几乎翻番的全球人口需要提供食品生产技术）以及基础设施（增加对公共交通的投资）。
这些措施是否足以防止当今日益严重的气候问题？没有。而随着时间的推移，有些人变得自满起来。这在今天是不应该的。
但是，与其用“生态焦虑”这种可怕的世界末日情景吓唬人们，使他们采取一些可能无法解决问题或甚至会产生意外后果的行为，不如在政策上采取大胆的行动，不断进行技术创新，并加快对能源基础设施的投资。这些措施可能带来最好的变革机会，也可以缓解对立的观点。
耶鲁大学的一个研究小组撰写了一篇较为有用的关于气候变化的论文。《气候变化综合评估中的不确定性建模》一文深入研究了数学和科学，作者认为：“所有气候变化模型都存在很大程度的不确定性，而了解这种不确定性对于我们做出及时而有依据的应对气候变化的选择来说至关重要。”
虽然一些研究预测后工业时代（1900 年以来）的全球温度将上升5摄氏度或更多，但目前的共识更像是3摄氏度。有些人也许会说“这还不错”，但我要说：这很糟糕。
像这样的全球气温变化将导致海平面上升，改变气象模式（飓风、野火、热浪），重新划分肥沃和干旱的地区，使世界上数以百万计的最贫困的人口流离失所，并显著影响人类的生活方式。它不会摧毁地球或全人类。这种变化也不会在没有任何警告的情况下突然发生。否认问题的存在或逃避问题都是没有道理的，也无助于做出有意义和持久的改变。
Andrew Anagnost, Autodesk CEO
欧特克曾明确谴责美国在2017年宣布退出《巴黎协定》，并反对特朗普正式退出协定。作为一家公司，我们也谴责美国放宽车辆排放的CAFE标准。
我们认为，政策制定者需要扭转碳密集型产业政策上的倒退，然后制定并采取大胆的新政策。政府需要推动碳密集型企业采用可持续的做法。公共政策应该对主要污染者进行制约，并对造福社会的可持续性实践和技术的投资提供奖励。最好的解决方案是为碳排放定价。
结构合理的碳定价计划会降低高碳工艺的利润，同时减轻对个人的影响。这些计划还能筹集可观的税收，用以支持受污染和能源成本上涨影响最严重的社区。政府还应鼓励气候解决方案的创新，包括太阳能、风能、地热能、水力发电、海洋热能、氢和燃料电池、生物质，甚至是有争议的地球工程的权宜之计。
说来容易做起来难，但欧特克致力于引领其他企业公开支持美国的碳定价计划，类似于新英格兰的RGGI方案和加利福尼亚的限额与交易计划。企业必须利用其重要的政治影响力支持公共政策的变革，以激励正确的行为，即使这样做的代价高昂或有争议。
谁也不知道下一个突破性的创新会来自哪里，但它们需要不断涌现。为了应对气候变化，社会必须对创新技术提供强有力的激励措施和支持，以减缓全球温度上升的速度并防止2100年以后的温度上升。
欧特克基金会的一些计划对初创企业、非营利组织和其他致力于下一代可持续技术的组织进行投资。在碳捕捉和封存、建筑材料和可持续能源生产（包括弥补化石燃料和可再生能源之间差距的现代核电）方面，有很多创新工作正在进行。
但我们投资的关键领域在于开发支持创新的技术。在未来五年内，人类通过人工智能和云计算进行设计、构建和制造的方式将发生巨大变化。建筑师已经积累了针对气候变化的洞察，知道他们需要做出什么样的决策，并能演示更好的实例。
最近，瑞典建筑巨头斯堪斯卡（Skanska）与奥雅纳（Arup）、碳领导论坛、Katerra、微软和欧特克等机构合作，共同设计了建筑隐含碳计算器（EC3），用于计算建筑材料中的隐含碳，促进《巴黎协定》碳减排目标的实现。
比尔·盖茨提出了一个至今被人们忽视的问题，即我们需要更好的电力存储和智能电网来捕捉和分配可持续生产的能源。他主张将风能和太阳能补贴转给电网储能和电池上，不过部分资金也可以来自那些已经投资数十亿美元开发可再生能源的大型石油和天然气公司。可再生能源需要方方面面的帮助。
令人欣慰的是，能源与自然资源咨询公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）电力与可再生能源部预测到：到2024年，储能投资将增长到710亿美元。这是人类可以对气候轨迹产生影响的最大领域之一，因为全电动经济——可持续供电——需要新的存储技术和电网才能有效运行。
全球需要对新的配电设施进行广泛的投资，智能电网需要储存过剩的能量供夜间使用。如果没有可以存储剩余电力的智能的、适应性强的电网，它就会被浪费掉。
为了帮助基础设施的发展，更多的人需要在自己家里和企业内安装太阳能。光伏发电的成本越来越便宜；如果你能管理它，就不能只在经济上考虑投资回报率，还要看看社会投资回报率。它使您直接为变革做出贡献_并_为未来技术的发展提供资金。
科技公司需要帮助员工和客户更高效地对可持续的未来进行投资。欧特克正在为我们的员工和客户探索众多计划，加强他们的可持续贡献和创议。
我们正在研究如何通过自动化和对技术的洞察帮助客户实现可持续发展的目标——清洁能源发电、智能存储/传输、净零能耗建筑。事实上，在接下来的几年里，我们将加大对这项工作的投入，投资数额将占我们利润的1%。
截至2021财年，通过引入欧特克碳基金和更新碳价格，欧特克在整个业务和价值链上实现了净零排放。这意味着使用我们自己的产品来绿化我们的办公室，在办公室和云端使用可再生能源进行运作，并与客户合作开展创新的碳补偿项目。
全世界的公民、政府和企业可以共同创造有意义的变革，减轻对气候的影响并确保未来的繁荣。无所畏惧的协作将推动更大的进步，这比任何人单打独斗或相互对抗所能取得的进步要多得多。
Andrew Anagnost 是欧特克总裁兼首席执行官。Anagnost博士的职业生涯已超过25年，富有产品、业务和市场营销经验，他专注于推动战略、转型和产品开发，先后在欧特克、洛克希德航空系统公司和EXA公司任职。他还在斯坦福大学获得博士学位，并曾在美国宇航局艾姆斯研究中心（NASA Ames Research Center）从事美国国家研究委员会（NRC）博士后研究员工作。Anagnost于1997年在欧特克开始职业生涯，并在市场营销、新业务开发、产品管理和产品开发等领域担任过多个职务。在2017年6月担任总裁兼首席执行官之前，他曾任业务战略与市场营销部门首席市场营销官兼高级副总裁。在这一职位上，Andrew是欧特克业务模式转型的架构师和领导者，使公司转变为软件即服务（SaaS）解决方案提供商。在此之前，Anagnost在欧特克担任过多个高管职务。在欧特克职业生涯的早期，他领导了公司制造产品的开发，并将欧特克Inventor的收入增加到超过5亿美元。Anagnost是欧特克董事会成员。他持有加州州立大学北岭分校（CSUN）机械工程理学士学位、斯坦福大学工程科学硕士以及航空工程与计算机科学博士学位。
工程建设业
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