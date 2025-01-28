建设欧洲第一条可持续高速公路

无论是州际公路还是无限速高速公路，高速公路都意味着自由和移动，这也是开放道路的吸引力。踩足油门，看不到停车标志，人和货物从城镇”飞”到乡村，然后再回到城镇。

但是，这些优点是有代价的。高速公路冲击着当地生态系统。除了每年承载数百万台内燃机外，大道还横穿并破坏着自然栖息地。动物迁移受到影响，而地表径流变化会改变水流的容量和方向。道路有时会向地下移动以保护自然美景，但隧道需要能源来照明、维护、监视和通风。

此外，还有对健康的影响。仅在北美，就有 30% 到 45% 的城市人口住在一条繁忙的道路旁边。沿高速公路的污染物浓度整体上比社区中的污染物浓度高，这会增加肺部和心血管疾病的发病率。

在荷兰的鹿特丹，众多建筑商、设计师和工程师正在努力克服这些影响，他们建造了一条可持续的新高速公路，这条公路将很好地融入当地景观。

鹿特丹的环城公路每天都会出现交通堵塞。为缓解交通拥堵并提高居民的生活质量，在城市以北的 A13 和 A20 高速公路之间建设了一条 11 公里（6.8 英里）的连接道路，以减少通过该环城公路的交通量。

Rijkswaterstaat 是负责国家基础设施的政府机构，他们将该项目授予给 De Groene Boog (Green Arch)。这是一个由 Croonwolter&dros、Mobilis、BESIX、Dura Vermeer、John Laing 和 Rebel 组成的联盟。

涉及的公司范围和规模都反映了这个价值数十亿欧元的项目的伟大抱负，该项目在可持续设计、施工和管理方面具有独一无二的优势。