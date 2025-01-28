创建可持续的基础设施，提高应对气候变化的韧性

2020年8月4日，一场强暴雨席卷了宾夕法尼亚州利哈伊县，在大约8小时内释放了超过18厘米的雨水，淹没了78号州际公路的低洼混凝土路段。突如其来的强烈微爆流——这种不可预测的暴风雨在美国变得越来越常见——导致东行车道关闭了几个小时，并造成漫延几公里的交通堵塞。高速公路下方的排水系统根本招架不住。这导致了邻近的村镇近于瘫痪，直到公路修复才有所好转。

“我们需要考虑那里的韧性，因为如果这种事件再次发生，而且发生500年或千年一遇的[洪水]事件，我们需要有能力处理这种情况，”位于哈里斯堡市的宾夕法尼亚州交通部总部桥梁局局长及桥梁总工程师Richard Runyen说道。“我们不能让州际公路因为道路或桥梁损坏而长时间关闭。”

当然，这一问题并不限于宾夕法尼亚州，也不限于雨水排泄系统。世界各地的基础设施正在退化。从行将崩溃的水坝、摇摇欲坠的桥梁到经常破损的铁路和隧道，许多最初为20世纪中叶的人口和气候而建造的基础设施系统已经开始老化。（全球各国政府都在考虑如何在未来100多年的时间里维护这些系统，让它们持续下去；仅在美国，政府就准备投资3.5万亿美元（PDF，第6页，约25万亿元）用于“基础设施和未来的产业——包括清洁能源”的刺激计划。）气候变化正在加剧恶化，导致桥梁故障、铁轨“扭曲变形”、水处理厂运作中断和路面破裂。极端天气事件正在对基础设施和整个交通系统造成严重破坏。

Runyen说，这些系统之所以出现故障，部分原因是它们的老化。在美国，1960年代和1970年代（被一些人称为“基础设施黄金时代”）建造项目使用的是现已过时的设计模型和施工标准。现在，许多此类系统需要维护或彻底更换。在美国，堤岸的平均寿命已有50年，全国22万座桥梁中有7万多座需要修复或重建。

印第安纳州交通部系统性能和交通政策总监Louis Feagans表示，更具挑战性的问题是，在过去的50年里，世界发生了巨大的变化，从国家机构获得资金变得越来越困难。在美国，许多州都在力争赶上不断发展的技术和基础设施的需求。当时，道路、高速公路和桥梁是在化石燃料占主导地位的情况下建造的，汽车和卡车的MPGs（每加仑英里数）低得多，路上的汽车数量要少得多，卡车载重较轻，降雨强度较小，气温也较低。

考虑到气候的影响，基础设施系统迫切需要可持续地更新。“这不仅仅是为了解决当下的问题，”Runyen说，“还要确保我们正在做的事情是为了延长这些结构的使用寿命。有些人不喜欢这样，因为现在看起来这有点矫枉过正。但我们尽量解释说，20年后这不会太过分。这就是挑战。”