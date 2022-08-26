香港正走在再工业化的道路上，当地政府投入数十亿美元重振制造业，以此来促进经济发展、创造新机会并留住人才。这一举措的旗舰项目之一是香港先进制造业中心 (AMC)，该中心占地 110 万平方英尺，旨在支持创新制造工艺和技术，包括 3D 打印、机器人技术，以及样机设计、装配、物流和存储的共享服务。

按照最先进的工业要求建造 AMC 必然需要数字化施工的先进技术和精简流程。香港科技园有限公司是负责监督该项目的国有机构，它着眼于“建造业 2.0”实践，这是一项改革和升级建造业的计划，重点关注创新、专业化和年轻化这三个关键支柱。