新技术和新思路可为关键基础设施防御网络攻击

如果世上存在“基础设施重症监护室”这种东西，那里就会住满深受网络攻击之害的“重症病人”。2021年，Colonial管道公司的石油管道系统、JBS肉类加工公司和纽约大都会交通管理局（MTA）都成了被勒索软件攻击的牺牲品，网络犯罪分子在其计算机系统中安装了秘密软件、劫持了系统，以索要巨额赎金。

但勒索软件只是对关键基础设施进行潜在网络攻击的一种武器，而这样的武器库还在日益增长，被恶意黑客用来攻击物理资产的网络系统。营利是这类攻击的动机，而更令人担忧的是还有些攻击以造成伤害为目的。

例如，2021年2月，黑客渗透了美国佛罗里达州奥德马尔市的水处理工厂系统，试图在当地的供水中下毒。具体来说，他们劫持了控制化学添加剂的软件，用来将碱液（液体排水清洁剂的主要成分）的含量增加到正常水平的100倍。虽说这次攻击及时发现、及时解决，没有造成供水污染，但万一造成污染，后果简直不堪设想。

“我相信下一个像珍珠港、9·11那样的事件将会是网络攻击，”参议员Angus King 7月在美国参议院听证会讨论基础设施中的网络安全漏洞时说。

由于网络安全漏洞可能不被人注意到，通常未被报告，因此很难评估这个问题的真实规模有多大。情况不容乐观。网络安全公司Deep Instinct称每天有“数亿次”未遂的网络攻击发生。该公司在最近的一项研究中报道：仅在2020年，一般恶意软件增加了358%，勒索软件增加了435%。

“问题不仅限于攻击的绝对数量，”Deep Instinct公司首席执行官Guy Caspi说。“我们的研究表明，随着规避策略越来越先进，网络攻击也越来越复杂，所以要检测攻击变得更加困难。”

HeadLight公司联合创始人兼总裁Si Katara认为，要应对针对关键基础设施的日益复杂的网络攻击，最佳的方法是不断创新。该公司是基于照片的基础设施检查技术提供商。

“当今世界上发生的网络威胁正在以指数级增长，”Katara说。“要找到解药，网络安全工作必须与网络威胁的发展速度保持同步，最好能超过它们。如果我们不加快安全创新，那就很危险。”

由于网络安全是一个数字化方面的问题，因此需要数字化的解决方案。但仅靠技术还不足以防范将基础设施作为目标的网络犯罪分子。专家认为，需要的是360度的创新方法，将新工具与工作人员、工作流程和工作思路结合起来。