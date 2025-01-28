以智能道路走向互联、适应和环保的未来

法国基础设施行业的许多工作人员正致力利用这些新的交通方式，以促进车载技术和道路技术的发展。

Eiffage Route公司是城市发展和道路建设行业的大公司，其预测、技术和开发总监Hervé Dumont对此愿景十分支持。“现在有种发展趋势，利用共享的且适应性强的空间。”他说。“如今出行方式不断发展、数量倍增，基础设施也需要相应地适应这种发展。”

对于Eiffage Route公司的基础设施研究和创新技术总监François Olard来说，车辆的现代化是个完美的例子，可说明基础设施为什么需要适应。由于对二氧化碳排放的监管，汽车率先走向了环保。无论是电动还是混合动力的新车，不仅需要停车空间，还需要合适的充电站和道路标志。

“这些新的解决方案要求必须以动态的方式来利用空间，并配备适当的道路标志。”Olard说。“以为公共汽车和出租车预留的车道为例，想象一下，当公共汽车或出租车经过时，其他汽车必须让出车道，而在其余时间则可自由使用，就像其他车道一样。”

动态的道路标志系统还可以更好地管理通勤交通状况。为此，法国于2020年9月首创推出拼车车道，位于东南部城镇格勒诺布尔郊区A48高速公路中一段特别容易拥堵的8公里。

从法国此做法可见，拼车车道有双重好处：既能缓解交通拥堵，又能减少二氧化碳排放。格勒诺布尔这样的拼车车道需要适应这种做法的标志，需配备能检测车内人数的传感器。