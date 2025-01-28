用回收的塑料铺设道路，建设更可持续的基础设施

荷兰知名建筑集团VolkerWessels旗下的初创企业PlasticRoad的创始人兼产品总监Anne Koudstaal说：“我们需要重塑道路以应对这些挑战。”Koudstaal及其团队用回收的材料，创造了一种名副其实的预加工塑料道路PlasticRoad（与公司同名，此名是两个英文单词Plastic和Road的集合，组在一起意为“塑料道路”）。这种道路采用了空心结构，可将雨水暂时储存起来，防止道路积水。该设计让雨水经由溢洪道排入溢水管，在路面下慢慢地、有控制地排掉。如此一来，也可缓解干旱期的旱情。

兹沃勒和羊角村的两条试点自行车道现多处装有传感器，以便予以进一步优化。这些传感器收集了多种数据，如路面温度、道路水位、路面负荷等。Koudstaal说：“这些数据说明，我们铺设的道路比试点道路还坚固两倍以上。也就是说，它不仅能够承载自行车，也能够承载汽车。”

PlasticRoad目前已具备能力承接更大的项目，并准备进行工业生产。该公司已经与各地管理部门进行了洽谈，计划铺设自行车道、住宅街道、停车位、校园、火车月台等。PlasticRoad最终的目标是杜绝塑料垃圾，当然，这一旦发生就意味着该公司生产塑料道路组件的能力将终结。Koudstaal说：“届时那就是任务完成了。塑料道路本身可以回收利用多达七次，所以我们将看到一个循环经济的运作，为未来的城市带来可持续发展。”