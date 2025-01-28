用回收的塑料铺设道路，建设更可持续的基础设施

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能一箭双雕解决世上两大挑战的方案，是难得一见的。然而，荷兰的初创企业PlasticRoad却在着手做这样的事情，即用回收的塑料铺设道路，建设下一代的可持续基础设施，从而应对塑料污染和气候变化这两大挑战。
水的问题一直困扰着荷兰这个国家。多年来，其海平面上升的速度，让国内的基础设施无法承受。如今，荷兰近一半国土面积的海拔才不到1米，而更惊人的是，有将近三分之一的国土甚至低于海平面。通常每条街道每40年要重新铺一次，但荷兰的道路因土壤潮湿的关系，往往每20年或不到20年就需要翻新一次。
荷兰知名建筑集团VolkerWessels旗下的初创企业PlasticRoad的创始人兼产品总监Anne Koudstaal说：“我们需要重塑道路以应对这些挑战。”Koudstaal及其团队用回收的材料，创造了一种名副其实的预加工塑料道路PlasticRoad（与公司同名，此名是两个英文单词Plastic和Road的集合，组在一起意为“塑料道路”）。这种道路采用了空心结构，可将雨水暂时储存起来，防止道路积水。该设计让雨水经由溢洪道排入溢水管，在路面下慢慢地、有控制地排掉。如此一来，也可缓解干旱期的旱情。
兹沃勒和羊角村的两条试点自行车道现多处装有传感器，以便予以进一步优化。这些传感器收集了多种数据，如路面温度、道路水位、路面负荷等。Koudstaal说：“这些数据说明，我们铺设的道路比试点道路还坚固两倍以上。也就是说，它不仅能够承载自行车，也能够承载汽车。”
PlasticRoad目前已具备能力承接更大的项目，并准备进行工业生产。该公司已经与各地管理部门进行了洽谈，计划铺设自行车道、住宅街道、停车位、校园、火车月台等。PlasticRoad最终的目标是杜绝塑料垃圾，当然，这一旦发生就意味着该公司生产塑料道路组件的能力将终结。Koudstaal说：“届时那就是任务完成了。塑料道路本身可以回收利用多达七次，所以我们将看到一个循环经济的运作，为未来的城市带来可持续发展。”
Koudstaal说：“使用预制组件意味着维护人员在需要时可以轻易地进入到道路内部。这精简的道路结构简化了更新地基、更换管道等维护工作。”经实测证明，该公司的塑料道路比传统柏油路还更能耐受极端温度（零下40至80摄氏度）。
起初，PlasticRoad是VolkerWessels旗下的荷兰道路施工市场领导者KWS开展的一个项目，由Anne Koudstaal及其联合创始人Simon Jorritsma主持（二人当时都是VolkerWessels员工）。但由于KWS没办法独立建成这条路，于是便找来塑料管道及排水系统制造商威文（Wavin）合作，他们一起在不到两年的时间里就完成了项目。用回收的塑料铺设道路，是一种富有远见的做法。因此，这个项目后来发展成一家名为PlasticRoad的初创企业，但VolkerWessels和威文仍继续予以赞助和支持。
威文的荷兰和比利时区域总监Jan-Willem Viets表示：“威文参与这项开发工作符合我们为建筑行业提供创新塑料解决方案的战略。我们很荣幸能与其他市场领导者合作开发新的道路建设方式。”KWS董事Rolf Mars认可PlasticRoad的概念，因为“无论是在施工还是在维护方面，塑料都比现有道路设计方法具备更多优势，”他解释道。
兹沃勒和羊角村的两条试点自行车道现多处装有传感器，以便予以进一步优化。这些传感器收集了多种数据，如路面温度、道路水位、路面负荷等。Koudstaal说：“这些数据说明，我们铺设的道路比试点道路还坚固两倍以上。也就是说，它不仅能够承载自行车，也能够承载汽车。”
PlasticRoad目前已具备能力承接更大的项目，并准备进行工业生产。该公司已经与各地管理部门进行了洽谈，计划铺设自行车道、住宅街道、停车位、校园、火车月台等。PlasticRoad最终的目标是杜绝塑料垃圾，当然，这一旦发生就意味着该公司生产塑料道路组件的能力将终结。Koudstaal说：“届时那就是任务完成了。塑料道路本身可以回收利用多达七次，所以我们将看到一个循环经济的运作，为未来的城市带来可持续发展。”
Friederike Voigt是欧特克公司的内容部经理，负责Redshift在欧洲、中东及非洲（EMEA）的有关业务。她曾担任过记者。在大学主修媒体管理和艺术史期间，获得了全国新闻学奖学金，并曾在German Press Agency（dpa）和Cicero Magazine等报社杂志社任职。
工程建设业
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