扭转潮流：水管理的数字化未来

有些人可以打开水龙头并立即获得干净的水。许多人必须走几公里才能到达最近的水源。供水虽然是最紧迫的问题，但这只是水行业当今面临的挑战之一。

供水情况

对于水管理来说，主要挑战是水资源短缺，即水的需求大于供应。尽管许多人没有意识到这一点，但水并不是取之不尽用之不竭的：供应正在枯竭。

未来的情况会是这样的：

各国政府正在制定严格的限制，努力保护有限的供应，但按照现在的管理方式，根本不足以为更多的人供水。获取、运输、消耗和处理的每一滴水都需要得到保护。

恶劣天气事件

水和气候变化有着千丝万缕的联系。正如联合国报告中所说：“气候变化主要是水危机。我们通过不断恶化的洪水、海平面上升、冰原缩小、野火和干旱感受到其影响。”2001年至2018年间，四分之三的自然灾害与水有关。加利福尼亚等地正在经历大规模干旱和毁灭性火灾，而欧洲正在经历严重的洪水。但这些型态可能是不可预测的：2023年，加州从有记录以来最干旱的三年变成了70年来最潮湿的冬季。

世界各地的社区对这些不断变化的水循环毫无准备。粮食生产受到干扰，农作物遭到破坏，生计和经济受到损害。地表水径流的增加正在吸收更多的化学物质和碎片并污染水道。水行业开始做出改变，为未来做好准备。

基础设施老化

大部分现有的水基础设施在刚建成时都体现了工程上的壮举。但快进到今天，庞大的供水系统网络已达到预期寿命。气候变化只会加速这一老化过程。

水基础设施已经超龄，并承受着频繁超级风暴带来的巨大压力。2017年，奥罗维尔大坝溢洪道在大雨期间处于灾难的边缘，水位迅速上升，迫使水道旁的数千人撤离。大规模事故会危及生命，造成数十亿美元的损失，并影响了水质。

美国密西西比州杰克逊市的水厂已有110年的历史，供水管道也有100多年，多年来一直受到泄漏的困扰，导致居民一度连续数周断水。2022年，暴风雨导致河流泛滥，污水厂不堪重负，无法处理水，整个系统几乎崩溃。州府的居民必须喝烧开过的水，而该市仍然没有资金进行必要的维修。这只是全国性问题的一个实例。

融资

融资一直是水行业的一个长期问题：管理和基础设施投资不足。分散的供水系统很难获得资金对修修补补的管道和基础设施进行大修。联邦支出很少，只能由各州、市政府及其服务的居民​​来支付急需的改进和升级费用。

水污染

雨水径流越来越多地携带化学品、垃圾、农业污染物和细菌，并将其带回供水系统。仅在洛杉矶，每天就有近38万立方米污水经过雨水排水道。在世界欠发达地区，管理资源不足和基础设施缺乏可能导致污水和饮用水供应的交叉污染。每年有数百万人死于与不安全水相关的健康问题。