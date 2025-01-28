利用先进的建筑技术更好、更快、更环保地进行建设的10种方法

建筑数字化正在从根本上重新塑造硬件、软件以及人们在建筑工地上的角色。通过越来越细致和灵敏地从建筑工地的灰土和垃圾中收集并组织各种数据，建筑商能够越来越清楚地了解如何进一步提高运营效率。

但这些巨大的成果并不是孤立地发生的。当今最先进的建筑工地已经越来越多地体现为大量互流互通的新技术的紧密集成。

例如，在开始具体施工之前，机器学习算法可能会优化物料的投标，在恰当的时刻为最好的物料提交最好的报价。随着施工的进行，四足机器人可能会出现在现场，使用人工智能（AI）和现实捕捉技术来规避风险和陷阱，检查现场是否已完成工作，是否存在安全隐患，并使用其收集的信息来更新动态建筑信息模型（BIM）。这一反馈可用于指导3D打印机器人挤出低碳混凝土线。随着混凝土的固化，模型中的进度也会更新。

这些技术使总承包商能够通过无与伦比的细节了解其建设项目每个部分和阶段所发生的情况，从而节省时间和成本。而各种工具则确保准确性和便利性达到新的水平，从而创建更好、更可持续的建筑环境。