从BIM到大数据，法国布依格打造未来的建筑工地

2018年对布依格来说是一个决定性的转折点。其SmartFabrik（意指智能工厂）研发项目专注于精益管理、BIM和生产数据的结合，使该公司得以向工业化转型。Reverdy说：“SmartFabrik的基本原则是，充分地利用公司在法国和英国现有的最佳实践。我们将通过研发，进一步把其他行业的最佳实践都引入到我们的项目中。”

布依格建筑公司已在十几个试点房屋建筑工地上（如用作安置军事人员或学生的建筑物）实施了SmartFabrik。Gal说：“在建筑工地上采用这种方法，将有助于发现潜在问题，利用项目另一阶段可借鉴的数据，以及改善下一个项目的施工过程。”

对该集团而言，这个研发项目是一种收益，其影响深远，乃至采购政策也将受影响。这些政策可以在全局范围内予以重新审视，而不再是针对个别工地而制定。然而，Reverdy说，采取不同的采购政策还涉及“建立并使用值得信赖的合作伙伴网络，同时鼓励互惠、共同发展和成长的文化。”