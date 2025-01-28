数字化是什么？建筑设计的第四次转型已经到来

当数字孪生成为可交付给业主的成果时，维护成本将降低，这将更有利于业主实现可持续发展的目标。

我们不妨想象一下，一栋建筑物的管理人员每六个月需要更换一次空调过滤器。现在，业主可以使用微软Excel电子表格来管理这类任务，电子表格会列出每个基础设施资产及其计划的维护日期。它可以包括也可以不包括过滤器的位置、更换过滤器的成本以及维护人员追踪这些过滤器的时间。

有了BIM，我们可以轻松地将每个过滤器的地理位置及其维护历史记录包括在内。管理人员可以查询模型以准确显示建筑物中的过滤器位置以及它们所连接的系统，并且该模型可以让管理人员访问每个特定组件的所有运作信息。

现在，再加上人工智能（AI）的力量，建筑物管理人员就可进行预测性维护，这很有优势。每个系统或组件都有其历史背景。经理不仅知道组件的位置和材料构成，还知道它周围的条件——她知道人们怎样使用建筑物的每个部分，甚至知道发生了哪种会影响组件功能的天气状况。根据经验和使用情况，利用机器学习，管理人员可以预测该系统何时可能发生故障，并在发生故障之前进行维修。这就是通过BIM流程富化的数字孪生创造出来的可能性。

数字孪生也是环境可持续性最大化的有用工具。建筑物约占城市碳足迹的40%。在许多方面，我们可以对建筑物进行优化，以减少它们对气候的影响并减少电力、热量或水的消耗。如果建筑物经理仅仅查看静态图表，他们就不会知道热点在哪里，但如果他们把来自建筑物各处许多位置的传感器数据显示在3D模型中，就可以了解建筑物的各个部分在如何消耗电力或泄漏温暖的空气。

在法国格勒诺布尔开展的一个最新项目中，欧特克的工程师们会见了一名地方政府的高级官员，并展示了政府办公大楼的数字孪生原型，官员可以直观地看到实际发生的情况。房间的图像根据环境温度而改变颜色。这一建筑位于寒冷的山区，但星期一的早上6点已经很暖和了，尽管大多数人要到上午9点才上班。

这位官员想知道，“为什么我们要在没人的情况下仍要给大楼供暖三个小时？”然后他注意到，在建筑物中间，一个房间的颜色正从蓝色变为红色，从红色变为蓝色，从蓝色变为红色。有人解释说，在那个地方工作的人经常抱怨说太热了，并不时地打开窗户（并让窗户整夜开着），让山间凉爽的空气进来。

这只是数字化（通过基于云的BIM流程创建的数字孪生）可以为建筑物业主创造价值的两种方式。