携手共进：OpenBIM引领互联的设计与建筑生态系统

在建造一座建筑物的整个过程中，不同学科（如建筑师、工程师和总承包商）之间需要随时进行协调。这些学科通常设在不同的公司，而各公司使用的软件各不相同。OpenBIM创建了一种通用语言，以提高透明度并缩小沟通上的差异。参与项目的每个人都可以使用各自首选的软件，并将项目信息保存为与供应商无关的IFC文件。

例如，建筑师要使用欧特克Revit，结构工程师要使用Trimble Tekla Structures，而（负责设计管道网络、管道和电气系统的）系统工程师则使用MagiCAD。从工作流程的角度来看，这看起来可能像是最差的情况：没有人使用相同的东西。不同的程序生成不同的产出，并且会在交换项目信息时造成数据丢失、工作差异而需要返工。OpenBIM方法则通过使用IFC文件实现了这些不同学科之间的信息交换。

这就是OpenBIM和IFC真正开始发挥优势的地方：建筑师可以将元数据绑定到设计的某些元素。例如，建筑师在设计模型的时候就考虑到了IFC。她把某些元数据附加到诸如墙壁的设计，因此在她导出IFC时，门窗的位置和材料规格等信息就会在其他特定专业工作需要参考这些信息数据时出现在恰当的位置。

OpenBIM使不同的团队能够对IFC进行导出，从而与其他团队交流自己设计的目前状态。其他团队可以参照这一文件进行工作，得出良好、协调的设计。

您可以通过查看在OpenBIM中创建通用语言的两种文件类型来进一步细分：

**工 业基础类（ IFC ）文件

IFC文件实际上是BIM的开放式互操作性标准。它是一种数字文件类型，支持不同语言的桌面制作应用程序之间的信息交流。项目团队选择一个特定的模型视图定义（Model View Definition），它定义了要使用的特定IFC模式版本，因此所有各方都使用完全相同的语言。IFC与PDF格式类似，是一种参考模型，也是一种存档和查看数据的方式，但它不是一种制作工具。通过使用IFC，OpenBIM让利益相关方可以使用他们首选的设计平台。

**BIM 协作格式（ BCF ）文件

在OpenBIM的范围内，还有另一种称为BIM协作格式（BCF）的形式。它也由buildingSMART管理。BCF横跨各个平台，沟通有关设计的事项。无论是谁创作了BIM数据或者使用哪种工具来跟踪这类事项，其他人都可以使用BCF在他们首选的工具中标记并进行跟踪。