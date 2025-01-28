创新者集结！远程协作平台可实现人员、流程和数据的互联

在过去几年里，每个人都或多或少地经历过某种冲击。我说的不只是眼下还在蔓延的全球新冠疫情。事实上，气候变化、供应链断裂、通货膨胀和劳动力短缺都在撼动世界各地的局势。

尽管“冲击”或“颠覆”一词具有一些负面含义，但它也创造了能以不同方式去工作和生活的机会。冲击或颠覆会迫使人们去重新思考、重新想象和重新发明。现在，数字化转型正在加速，令人兴奋的技术正不断涌现。这带来了新的协作方式，并催生了一个创新的时代。

哈佛商学院的教授Linda A. Hill博士显然是这么认为的。她对创新、领导力和数字化转型进行了广泛的研究，因此深知数字化成熟的公司取得成功的诀窍。“创新不在于一个人的天赋才能，而是在于一个集体的天赋才能，”Hill博士在她的TedxCambridge演讲中说道。“这是一种协作解决问题的方式，通常在具有不同专业知识和不同观点的人之间进行。”

为了在当今世界中得以繁荣发展，各个企业可以通过迁移到远程协作平台来利用这种集体天赋。最好的平台是将数据、人员和流程连接在一起的开放的协作环境。它们是数字化转型的顶峰，而且有望打破现状并改变世界。