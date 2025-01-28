创新者集结！远程协作平台可实现人员、流程和数据的互联

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
在过去几年里，每个人都或多或少地经历过某种冲击。我说的不只是眼下还在蔓延的全球新冠疫情。事实上，气候变化、供应链断裂、通货膨胀和劳动力短缺都在撼动世界各地的局势。
尽管“冲击”或“颠覆”一词具有一些负面含义，但它也创造了能以不同方式去工作和生活的机会。冲击或颠覆会迫使人们去重新思考、重新想象和重新发明。现在，数字化转型正在加速，令人兴奋的技术正不断涌现。这带来了新的协作方式，并催生了一个创新的时代。
哈佛商学院的教授Linda A. Hill博士显然是这么认为的。她对创新、领导力和数字化转型进行了广泛的研究，因此深知数字化成熟的公司取得成功的诀窍。“创新不在于一个人的天赋才能，而是在于一个集体的天赋才能，”Hill博士在她的TedxCambridge演讲中说道。“这是一种协作解决问题的方式，通常在具有不同专业知识和不同观点的人之间进行。”
为了在当今世界中得以繁荣发展，各个企业可以通过迁移到远程协作平台来利用这种集体天赋。最好的平台是将数据、人员和流程连接在一起的开放的协作环境。它们是数字化转型的顶峰，而且有望打破现状并改变世界。
长期以来，封闭的工具将数据锁定为专有的文件格式，阻碍了协作。不同的软件程序无法相互沟通，工作流程被断开，人们不得不在大量文件中搜索他们需要的信息。这些旧的工作方式早已不再适用。
而在平台上，人员、流程和数据在一个开放的生态系统中相互连接。信息可以上、下流动，以实现完全可见性。实时工作流是自动化的和可扩展的。数据是精细的，因此人们可以在需要时去访问他们需要的确切信息。拥有一个单一的协作环境可以为利益相关者带来更大的价值并建立复原力。说到复原力，新奥尔良市的故事是再好不过的例子了。
Meagen Williams, P.E. 是新奥尔良的洪水项目经理。新奥尔良经受过前所未有的劫难。该沿海城市特别容易受到与气候变化相关的强烈风暴的影响。
Williams曾亲眼目睹了“卡特里娜飓风”造成的破坏，她正在改变工作方式，并将以数据为基础的创新理念应用于这座历史悠久的城市。她的团队正通过生物湿地、透水地层和雨水公园来降低洪水风险。她的项目汇集了包括城市管理者、工程师、施工团队和公众在内的多个利益相关者，并利用历史数据来设计一个具有韧性的未来。
具有基于通用数据体验的端到端解决方案的平台是此类项目的理想场所。它们创造了统一的体验，让人们摆脱孤军作战的工作方式，并在适当的时间向适当的人提供适当的信息。所有这一切都发生在云端，远离底层的喧嚣和混乱。按照目前的发展速度，到2025年，95%的工作将会在远程协作平台上进行。
欧特克正紧跟这一趋势，通过在行业云上整合一切，使三个关键行业（工程建设行业、制造业、传媒和娱乐业）更具创新性、生产力和盈利能力。这三个行业云以及一组共享的服务（称为欧特克平台服务Autodesk Platform Services，以前称为Forge）使解决方案更具连接性、可扩展性和开放性。
连接从未像现在这样重要。当新冠疫情出现时，美国三分之二可以远程工作的人做到了互联。现在，这种情况趋于稳定，并出现了一种新常态：在能够远程完成的工作中，至少有45%是部分时间在办公室之外完成的（25%完全远程完成）。这种工作方式的演变需要我们转向一种新的范式。云端已经成为新的协作空间，无论我们的同事是在隔壁的办公室还是在世界的另一端。
英国南极调查局（BAS）极地研究站的科学家研究了气候变化对全球的影响。他们在极端环境中工作，需要极其坚固的基础设施。BAS已投资3亿英镑（约合24亿人民币）建造一艘新的研究船并对码头和设施进行升级。这些复杂的项目由荷兰的工程公司BAM International、瑞典的建筑设计和施工咨询公司Sweco、丹麦的工程公司Rambøll以及南极洲的团队牵头，并需要与全球利益相关者开展密切的协调。
由于大部分预制工作都在英国进行，因此各团队必须为10月至3月这一有限的现场施工时间做好一切准备。日程安排很紧，没有犯错或遗漏的余地。这就是他们要在云端管理项目的原因。每一个数据都是互连和共享的，不同的程序相互兼容，畅通无阻的端对端工作流程促进了全球各地的无缝协作。
未来，像BAS这样的客户将使用工程建设行业云Autodesk Forma来连接从概念到施工的整个过程。随着时间的推移，Forma还将实现建筑信息模型（BIM）的持续转型。
在另一个领域——娱乐业创造的虚拟想象世界——一个电影镜头包含的数据比大多数人所能理解的要多。一部电影可以有数千个镜头。考虑到视觉效果，制作一部电影所需的数据量会令人震惊。
理解这么多的数据就像试图揣测银河系中有1,000亿颗恒星或宇宙中有2,000亿个星系一样。在某些情况下，电影数据可能需要拍字节（PB）的存储空间，这相当于1,000 TB，并且需要数百人在幕后的多个地点用多个设备才能实现这一切。
行业云，例如用于传媒和娱乐的 Autodesk Flow，将创建集中的资产管理系统。所有项目信息都可以在整个项目生命周期中保存和共享，以实现流畅的协作和项目的连续性。
亚马逊的制作部门亚马逊工作室拥有几百部原创电影和电视剧，其中包括该公司迄今为止最大的作品：《权力之戒》（Rings of Power），即剧版《指环王》。该项目涉及9,000个镜头，长达8小时的系列，由五家视觉效果公司完成。
未来，为了管理所有这些动态部分并实现制作团队之间的协作，传媒和娱乐公司将使用Autodesk Flow来简化所有创意工作流程并提供史诗般的叙事。
从设计理念来说，远程协作平台可实现数据的互操作性和实时协作。但它们也是创新的孵化器。事实上，麦肯锡估计，推动创新的能力将产生75%的云价值。有了共同的数据体验，人们就可以集思广益，不断激发新的想法。协作者们几乎可以在任何地方让具有不同愿景的各种利益相关者做出贡献。
在加利福尼亚州亨廷顿海滩的BBI Autosport公司，制造和创新齐头并进。该公司为保时捷设计和制造用于赛道和公路两种模式的车辆售后性能部件。但它不仅仅是一个工厂。这个精简而敏捷的机械师团队也是保时捷爱好者，他们对这些车也了如指掌。创新是这家公司的核心和灵魂。
该团队与世界各地的设计师和制造商协作。他们不断进行迭代并制作原型，采用3D打印使零件更轻、更快。衍生式设计使他们能够模拟零件的性能，以测试速度和敏捷性，并找到恰当的解决方案。他们使用Fusion 360（后者将成为制造业行业云Autodesk Fusion的一部分）在云端做到了这一点，创造出这些令人难以置信的独一无二的车辆。
当公司将工作流程简化为一种数据驱动的体验时，它们会变得更高效、更可持续和更具创新性。这种公司能够更好地定位自己，改进业务成果并解决世界上最大的挑战。从顶层到车间，从脚本到屏幕，从建筑概念到施工——平台创造了一个机会，使人们以完全不同的方式把工作做得更加出色。
Andrew Anagnost 是欧特克总裁兼首席执行官。Anagnost博士的职业生涯已超过25年，富有产品、业务和市场营销经验，他专注于推动战略、转型和产品开发，先后在欧特克、洛克希德航空系统公司和EXA公司任职。他还在斯坦福大学获得博士学位，并曾在美国宇航局艾姆斯研究中心（NASA Ames Research Center）从事美国国家研究委员会（NRC）博士后研究员工作。Anagnost于1997年在欧特克开始职业生涯，并在市场营销、新业务开发、产品管理和产品开发等领域担任过多个职务。在2017年6月担任总裁兼首席执行官之前，他曾任业务战略与市场营销部门首席市场营销官兼高级副总裁。在这一职位上，Andrew是欧特克业务模式转型的架构师和领导者，使公司转变为软件即服务（SaaS）解决方案提供商。在此之前，Anagnost在欧特克担任过多个高管职务。在欧特克职业生涯的早期，他领导了公司制造产品的开发，并将欧特克Inventor的收入增加到超过5亿美元。Anagnost是欧特克董事会成员。他持有加州州立大学北岭分校（CSUN）机械工程理学士学位、斯坦福大学工程科学硕士以及航空工程与计算机科学博士学位。
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