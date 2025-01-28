瑞典建筑设计师通过基于云的建筑解决方案打造中国的新科技中心

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新社区将设计为可持续的形态，以超出建造或材料采购等一般原则的方式进入循环经济。园区中的建筑结构应能自动地重复使用和回收各种材料，因此Sweco需要与本地设计机构紧密合作，让内部建筑师和区域规划师来共同开发针对园区的绿色创新措施。
这种协作过程为项目带来了更多的声音，而可持续发展的重点则推动了团队的创新。设计师创建了各种机制来捕获该地区丰富的雨水并将其用于冷却、灌溉和废物管理。这一步骤有助于最大程度地减少每个建筑结构可测量的碳足迹，将回收过程嵌入诸如暖通空调（HVAC）之类的关键设施。
Sweco的建筑师凭借可持续的方法已经赢得了英国建筑研究院绿色建筑评估体系（BREEAM Awards）的多个奖项，他们甚至设计了一个自然的遮阳系统，使园区的大量室外空间在炎热的天气中更加舒适。
“我们的目标是通过设计和可持续的方案创造出与周围环境相协调的效应，使最终的结果大于其各个部分的总和，”Sweco项目的一名主管建筑师Johannes Tüll说。“我们还选择了最有弹性的节能方案，以更好地使该地区的绿色设计适合未来发展。”
尽管Sweco曾访问过现场并与客户团队在上海的一个类似项目上合作过，但由于新冠疫情的影响，该公司的100多名建筑师中没有人能在项目的概念和设计阶段前往海南或实地访问过项目现场。到目前为止，Sweco借助基于云的建筑解决方案，可以远程浏览从当地建筑法律和法规合规性要求，到与客户进行定期项目更新和修改的所有内容。
建筑师和工程师使用欧特克BIM 360来创建模型，并将模型集成到统一的设计-工程-施工工作流程中。这使得Sweco建筑师可以通过参数化设计计算的方法对非正统的结构进行压力测试，以确定它们在现实生活中是否可行。
“对于像三个有机形状的塔楼这样的复杂结构，我们知道需要进行迭代设计，”该项目的数字策略师Johannes Bergström说道。“任何设计或法规方面的修改都会影响整个建筑物的外形，进而导致彻底的改型。使用欧特克 Dynamo设计软件，我们能够通过计算设计使项目中这些耗时的部分实现自动化。
他继续说道：“设计脚本使我们能够根据关键输入来生成复杂的建筑几何图形，包括建筑物占地面积、楼层数、层高和总建筑面积。每次运行设计脚本时，我们都会自动生成楼板、区域边界、外立面外壳等等。”
“然后，我们就能与结构工程师共享我们的参数脚本，以便他们在其中添加梁和柱，”数字策略师、建筑师兼海南未来产业园设计阶段的五人团队负责人之一Anders Neregård说。“工程师可以直接在模型中进行计算，然后运行测试，优化建筑结构。然后，他们只需将更新后的脚本发送给我们，我们就可以将它放到我们的几何形状中进行重新考虑。”
随着数字团队推动更多的业务发展，并且有75%的机构为了提高项目管理的运营效率而调整IT路线图，Sweco顺势转向了基于云的建设，并充分证明了全数字设计和协作能够保持项目开放阶段的正常进行。这些流程正在帮助公司更好地管理员工、合作伙伴、客户、监管机构和外部顾问这样一个广泛的生态系统，并保持快速发展。
海南未来产业园计划于2024年开业。“如果我们没有一个能够使我们远程工作的平台，我认为在当前条件下不可能进行这样的项目，”Neregård说道。“至少，我们的时间表会更长，面临的复杂情况会更多。项目有着太多的不确定因素，所以会很难保持进度并保证最终产品的质量。”
海南已经计划列为自由贸易港，这将提升它的历史地位，新的园区也将使科技公司有更多的理由利用海岛的热带海滩，同时获得进入全球最大消费市场的机会。这是中国将海南进一步融入全球经济的长期战略的重要组成部分，由于有了基于云的施工建设，这一目标在特殊情况下也有可能实现。
Mark de Wolf是一名自由撰稿人，专门从事科技领域的写作。他是侨居瑞士的法裔加拿大人，毕业于瑞尔森大学新闻学院，目前在苏黎世工作。通过他的个人网站markdewolf.com可以和他取得联系。
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