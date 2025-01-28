瑞典建筑设计师通过基于云的建筑解决方案打造中国的新科技中心

新社区将设计为可持续的形态，以超出建造或材料采购等一般原则的方式进入循环经济。园区中的建筑结构应能自动地重复使用和回收各种材料，因此Sweco需要与本地设计机构紧密合作，让内部建筑师和区域规划师来共同开发针对园区的绿色创新措施。

这种协作过程为项目带来了更多的声音，而可持续发展的重点则推动了团队的创新。设计师创建了各种机制来捕获该地区丰富的雨水并将其用于冷却、灌溉和废物管理。这一步骤有助于最大程度地减少每个建筑结构可测量的碳足迹，将回收过程嵌入诸如暖通空调（HVAC）之类的关键设施。

Sweco的建筑师凭借可持续的方法已经赢得了英国建筑研究院绿色建筑评估体系（BREEAM Awards）的多个奖项，他们甚至设计了一个自然的遮阳系统，使园区的大量室外空间在炎热的天气中更加舒适。

“我们的目标是通过设计和可持续的方案创造出与周围环境相协调的效应，使最终的结果大于其各个部分的总和，”Sweco项目的一名主管建筑师Johannes Tüll说。“我们还选择了最有弹性的节能方案，以更好地使该地区的绿色设计适合未来发展。”