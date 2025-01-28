北极圈内的瑞典小镇要搬迁了

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瑞典北部的冬天寒风凛冽，天空昏暗。北极吹来的风暴对人们的日常生活构成了持续的挑战。然而，这里的地表之下富含一种宝贵资源：纯度居世界前列的铁矿石。
1900年，丰富的铁矿吸引了瑞典国有采矿公司LKAB 在该国最北端创建了基律纳镇。从此，基律纳成为了全球最大的地下铁矿所在地。今天，LKAB的矿山给欧洲提供了近90％的铁矿石产量，足以每天生产6座埃菲尔铁塔。而这个镇三分之二的居民依靠采矿业为生。
可是现在出现了一个问题：基律纳正在下沉。
这个问题在2004年引起了人们的注意。当时，LKAB告知当地政府，半个世纪的采矿作业已破坏了该镇下方土地的结构完整性，整个地区都出现开了裂缝。根据LKAB的预测，20年后，整个镇中心及其许多重要功能将无法使用。LKAB公司需要继续扩大矿井规模才能继续运营，又担心进一步挖掘会使问题更加复杂化。
由于矿山是当地居民的重要工作来源，市政当局并没有将矿山关闭，而是开始了持续多年的基律纳C项目。这是一项崭新的全面计划，目的是不仅拯救现有的基律纳镇，还要将其进行重新设计。这是一项雄心勃勃的计划，31座历史建筑和数千名住户将被重新安置，同时还要在严酷的北极气候下完成搬迁。
规划者认为，要拯救这个城镇，建筑物和居民需要向东搬迁大约三公里。这项搬迁计划提供了独特的机会，让基律纳居民得以重建城镇中心。
2012年，市政当局邀请了10个建筑团队参加投标，看谁能创造出对该地区的最佳愿景。招标要求是要建造更具活力、可持续发展的城镇中心，同时保留该镇的历史和社会特征。
瑞典建筑公司White Arkitekter最终提出了最具说服力的概念，因而赢得了合同，将在2033年前建造属于未来的基律纳。
基律纳项目的首席建筑师Krister Lindstedt说：“很重要的是，我们团队中必须有一名社会人类学家，作为居民与建筑师之间的中间人，这个人确保居民们能充分发表意见。”White Arkitekter认为自己是一家以“公民参与、社会责任、积极投入、民主观念”为特征的公司，并将基律纳搬迁项目描述为“我们这个时代最大的城市改造工程之一”。
镇上许多居民认为这个项目是一个机会，让他们可以拥有全新的开始。80％的居民支持搬迁。施工单位正在建造包括图书馆、游泳池和城镇广场在内的公共场所，这些设施旨在吸引更多游客到基律纳旅游，这样可以使基律纳在经济上减少对有限的自然资源的依赖。Lindstedt说：“我们的目标是建立这样一个城镇中心，让基律纳的居民聚集在一起，把他们与北极环境联系起来。”
气候也对于新城镇中心的规划有着重大的影响。该镇位于北极圈内145公里处，这意味着居民从5月至8月一直处于白天，从12月至1月下旬一直处于黑夜中。气温会骤降到–22°C。
鉴于这样的极端天气，太阳即便在夏天也低于地平线，设计师会尽量让建筑物在夏天尽可能多地接收阳光。另一个目标是，最大程度地减少北极强风的影响。每座建筑物的朝向都设计为确保基律纳不会在风中“吹口哨”。
可持续性是这个搬迁项目的关键优先事项。旧市政厅会是一个不变的地标，因为高昂的成本使其无法纳入搬迁计划。该建筑的一部分目前在瑞典国家建筑和设计中心ArkDes 展出，并将用于建造该镇的一些新建筑时重复使用。
除了回收材料外，该镇还力图利用采矿活动中产生的大量废热。他们将建造风力涡轮机以利用北极强风来发电。
Lindstedt说：“这个城镇的搬迁会在2030年代初完成。”他认为基律纳不会完全消失，而会经历前所未有的复兴。
在未来几年中，许多沿海城市可能会面临与基律纳类似的威胁，海平面的不断上升将迫使许多人寻找新的居住地。这个瑞典小镇的故事也许可以帮助塑造更美好的未来。
Friederike Voigt是欧特克公司的内容部经理，负责Redshift在欧洲、中东及非洲（EMEA）的有关业务。她曾担任过记者。在大学主修媒体管理和艺术史期间，获得了全国新闻学奖学金，并曾在German Press Agency（dpa）和Cicero Magazine等报社杂志社任职。
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Apis Cor供图。
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