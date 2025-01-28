北极圈内的瑞典小镇要搬迁了

瑞典北部的冬天寒风凛冽，天空昏暗。北极吹来的风暴对人们的日常生活构成了持续的挑战。然而，这里的地表之下富含一种宝贵资源：纯度居世界前列的铁矿石。

1900年，丰富的铁矿吸引了瑞典国有采矿公司LKAB 在该国最北端创建了基律纳镇。从此，基律纳成为了全球最大的地下铁矿所在地。今天，LKAB的矿山给欧洲提供了近90％的铁矿石产量，足以每天生产6座埃菲尔铁塔。而这个镇三分之二的居民依靠采矿业为生。

可是现在出现了一个问题：基律纳正在下沉。

这个问题在2004年引起了人们的注意。当时，LKAB告知当地政府，半个世纪的采矿作业已破坏了该镇下方土地的结构完整性，整个地区都出现开了裂缝。根据LKAB的预测，20年后，整个镇中心及其许多重要功能将无法使用。LKAB公司需要继续扩大矿井规模才能继续运营，又担心进一步挖掘会使问题更加复杂化。

由于矿山是当地居民的重要工作来源，市政当局并没有将矿山关闭，而是开始了持续多年的基律纳C项目。这是一项崭新的全面计划，目的是不仅拯救现有的基律纳镇，还要将其进行重新设计。这是一项雄心勃勃的计划，31座历史建筑和数千名住户将被重新安置，同时还要在严酷的北极气候下完成搬迁。