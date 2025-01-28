政府的数字化转型？美国交通部的4个最佳实践表明这有可能

基础设施和交通建设项目一般要为哪些材料留出预算经费？混凝土、沥青、钢筋，还有纸张！新墨西哥州交通部 (NMDOT) 的施工建设联络工程师Jesus Sandoval说，每个建筑项目所需的纸张预算相当于近6万元人民币。“过去我们常常打印出大量的设计图，分发给各个项目办公室、工程师和承包商，每个项目都要为此花掉一大笔钱。”

由此可见政府的数字化转型是多么迟缓。但情况也并非总是如此，新墨西哥州交通部等具前瞻眼光的机构越来越重视数字化带来的效率，从而提升公共资金的使用效率，并向项目施工和维护方面的数字化管理转型。

新冠疫情加速了这些变化，推动交通部摆脱过去对远程工作及其安全规约的谨慎态度。“疫情迫使他们走出舒适区，”交通部技术支持工程师 Priscilla Benavides 说。“交通部让所有可以在家工作的人都配置好所需的软硬件并绑定到服务器上。”结果，各团队通过网络连接在一起进行3D设计和建模，工作效率更高了。

美国有多个全国性的交通部项目来提倡向数字化转型，并在州一级为其提供资金。联邦公路管理局 (FHA) 有一个“每日创新”项目，用以探索州级和地方级交通机构的创新工作流程，与其他州的交通机构进行交流，并设定采用新做法的目标。州交通创新委员会 (STICs) 汇集地方公共机构、各州交通部领导、行业界和学术界等各方力量来实施交通创新。该项目每年提供高达约64万元人民币的资金，专用于对创新做法进行标准化推广。

在此，Sandoval等州交通部领导总结了如何采用数据来驱动、管理交通设施的施工建设以保持每个工作人员在线连接的四点最佳实践。