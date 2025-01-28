高管推动生成式人工智能应用落地：4种技巧助首席信息官激发创新活力

时下，许多人在日常生活中并没怎么把人工智能日益广泛的应用放在心上。但设计创作界就不一样了。不容忽视的是，生成式人工智能正在迅速地发展成与人协作的工具，可以增强人们的创造力和创新能力。在企业踏上人工智能的征程之际，首席信息官是坐镇前线的一把手，需要确保从一开始就利用最值得信赖的方法和恰当的培训，正确地将生成式人工智能工具融入企业运营。

在工程建业（AECO）、产品设计与制造（D&M）、传媒娱乐（M&E）等行业中，人们利用积累的知识进行创造和创新，并在过去的实验的基础上进行改进。这也是生成式人工智能的工作方式。人们可以与人工智能形成共生关系：用户向人工智能提供进行创造所需的数据，然后生成式人工智能以飞快的速度产生新想法和创新。

设计创作界有66%的高管表示，在未来两到三年内，人工智能对各自的企业将是不可或缺的。下文介绍了一些技巧，可帮助企业让生成式人工智能真正应用落地到流程中，从而促进更好的数字体验、保持业务连续性，并增强设计创作领域工作人员的能力。