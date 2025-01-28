有了面向制造和装配的设计，工业化建筑的潜力将得到充分发挥

伦敦新建的Forge商业综合体是与英国最大商业房地产商Landsec合作建设的。它由两栋10层写字楼组成，屹立在碎片大厦和泰特现代艺术馆之间，就位于圣保罗大教堂的河对岸。Johnston说：“这一带地处伦敦令人惊叹的一处，但作为施工工地又有很多限制。所以，从建筑的角度来说，这建筑物必须呼应其周边环境。在伦敦这一带，如果没有大量的相关方参与，是不可能开展建设活动的。那么，我们其实并不可以只单纯选择使用大型构件进行建造。”

在这个项目中，Bryden Wood最大的创新是将一种原本开发用于新建英国监狱的平台施工系统，应用到办公空间的建设。该公司的模块化平台是产品化的标准预制构件，通过相同的方法在施工现场进行组装。这有点像是在现代汽车生产中，制造商创建一种可以在多种车型上通用的车架或底盘。这些平台大大地加快了每一层楼的完工速度。

Forge项目的各构件安装在钢筋混凝土框架内支柱间9米距离的空间里。主梁都带有已经为公用事业和服务制作好的统一切口。平台立柱穿越各楼层并且是标准化的，地面和较低楼层的柱子因需承受上层的负载而较粗。

Johnston说：“我们不需要每个项目都设计出新的系统，我们创造了类似宜家组装家具或乐高积木的一种构件套件，可用来建造任何建筑。每个构件与其他构件很好地衔接起来，并相互配合。”据他解释，此平台方法还让Bryden Wood的设计师可以为建筑物自动生成数字模型。

他说：“我们只要输入一些关键的参数值，系统就自动生成一个描述了建筑物的数据集作为BIM模型的依据。而且那速度真的很快，我们要是对建筑物做出任何修改，并不需要回去调整模型，花个20分钟左右重新生成一个新的模型就可以了。这简直是大大地提高了我们的生产力。”

此外，在提高准确性和节约时间方面的收获也是可观的。由于那些平台送到施工现场时已预先切好而且都是标准化的，所以往往在进行修整时花在解决和调整公差问题的时间和材料就可以减到几乎为零。