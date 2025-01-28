充电技术和电池回收利用将点燃电动汽车革命的火花

皮尤研究中心指出，美国有一半的购车者不太可能购买电动汽车。为什么呢？最大的原因是不知道去哪里充电。电动汽车充电桩不如加油站分布广泛：美国全国充电桩有14.1万台，相较之下，加油站有16.8万座（每座配有6至12个加油枪），也难怪人们还是依赖着汽油驱动的汽车。为解决这一问题，美国联邦政府投入增设50万台电动汽车充电桩，并规定充电桩必须满足97%的正常运行时间比例，也就是用户把车开到充电桩后插入充电枪并成功充电的运行时间比例。然而，加州大学伯克利分校近期的一项调查发现，仅在被誉为“电动汽车圣地”的旧金山湾区，就有27%的充电桩无法正常运行（有的甚至不运行）。

由Kameale Terry和Evette Ellis共同创立的ChargerHelp!公司，致力于为电动汽车基础设施铺平道路。该公司的学习与发展高级副总裁Kianna Scott说：“现在，充电桩的制造、部署和安装都发展起来了，但是安装后的运维管理还是存在着漏洞。”

这家初创公司由欧特克基金会的“工作与繁荣”（Work and Prosperity）专项基金所投资，主要为充电站按需提供可靠性服务。充电桩运营商可以与ChargerHelp!公司签订合同，需要时在移动设备上使用ChargerHelp!的Empwr应用程序，要求派遣电动汽车供电设备（EVSE）可靠性技术人员到现场修复软件，使之恢复正常运行。该公司在头三年的运营中，与各充电站接触共1.8万次，从中深入了解到设备故障的原因。“数据一致表明，在大约96%的情况下，问题都出在软件上，”Scott说道，这些分析信息“能够缩短技术人员在现场的时间，从而使正常运行时间比例达到97%。”