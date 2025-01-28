保时捷复杂的电动汽车厂借助数字规划实现“零”影响

2019年9月，保时捷建成了该公司迄今为止最复杂的工厂，以生产其首款全电动跑车Taycan。保时捷在其总部德国斯图加特利用数字工厂规划，创建了一套零影响的生产设施，通过无人驾驶运输系统最大程度地提高了灵活性。

工厂规划的挑战始于基地本身，它坐落在毗邻果园的丘陵市区。保时捷数字规划项目经理Till Moczarski说：“这些果园是受到保护的。它们生长在贯穿斯图加特的山脊上，我们无法在那里建造比山丘更高的建筑物；否则，它将会扰乱盆地的气流。”

自然环境对建筑的这些约束促使Moczarski及其规划团队在规划斯图加特市祖文豪森区的新组装厂时要发挥创造力。新的设施需要包括三层楼面以及地下层，建筑物的所有技术系统都将位于地下层。