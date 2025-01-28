数字工厂和互联数据将是制造业的未来

在新冠疫情席卷全球、供应链中断、需求极端波动的情况下，制造业面临着提高灵活性和适应性的压力。企业如无法快速地彻底改变经营方式就会吃亏。数字化转型为企业提供了收集企业内部数据的工具，这些数据有助于让制造业务摆脱困境并创造增长机会。

据普华永道近期对200家德国工业企业进行的调查显示，这些企业有91%（见PDF第1页）投资于数字工厂，但只有6%实现了全面的数据互联互通。尽管在数字化转型方面取得任何进展都是有益的，但有些特定的好处却依赖于数字工厂中的互联数据。

1. 加快上市时间

制造企业往往专注于产品的生命周期，但殊不知，工厂也有生命周期。要想最大限度地提高生产力，就必须对生产活动所处的环境进行优化。这就是数字化转型的整个目的。得益于自动化和互联的生态系统，数字工厂中的信息流动比传统制造业来得快。制造商可利用数据分析来加快设计和工程流程，迭代解决方案以及迅速地做决策。世界经济论坛（见PDF第13页）发现，数字化最先进的制造企业（称为“全球灯塔网络”的联盟）将上市时间加快了多达89%。

2. 为实现更高敏捷性的柔性制造

时下这场新冠肺炎疫情告诉我们，稳定性是没办法保证的。全球供应链受到了重击，至今尚未完全恢复。然而，数字工厂有助于企业提高敏捷性，无论是经济还是世界上发生的任何事情都能应对。

数字工厂让柔性制造得以实现。智能机器也使企业变得更有办法，可以快速地找出替代解决方案来改变方向、进行修改或适应新情况。如果制造商由于供应链问题而无法获得特定零件，则可在内部生产或与其他制造商联系。有了这种灵活的模式，企业可以创造出能够带来新收入流、更多创新成果而且中断有限的各种解决方案。

3. 针对不断变化的需求进行定制

今年早些时候，制造业经历了市场需求激增，达到了37年来的最高水平。实际上，制造业有望超越疫情前的生产水平。然而，不止是需求在改变，消费者想要的也在改变。大批量定制化生产正迅速成为制造商的必备能力。不少消费者会愿意多花钱来为个性化产品买单。

在数字工厂的帮助下，制造商可通过小批量流水线或对现有产品添加功能，来满足消费者对定制产品不断增长的需求。一位客户可能定购了100万支标准笔，另一位可能要1000支钛制笔，第三位则可能要1万支绿色笔。有了数字工厂，制造商可以轻易地定制每个订单，只需选择各种设计和生产方面的选项。能够满足客户的需要，就能为企业带来竞争优势。

4. 实现可持续发展和业务目标

尽管制造业可以生产消费者想要的和需要的商品，但生产这些产品是要付出环境代价的。制造业的碳排放占了全球排放量的20%，而且世界能源消耗量的54%来自制造业。

由数据驱动的运营有助于企业获得相关的数据分析，以便实现行业标准、各级政府或制造商本身所制定的可持续发展目标。有些企业甚至在最高管理层中增设与可持续发展相关的职务，专门负责跟踪这些指标、引领推行环保政策，以及确保企业合规。数字工厂则可通过技术提高运营的可持续性：

对那些承诺实现净零碳目标的企业而言，数字工厂是大势所趋。

5. 提高运营效率

通常，与制造业有关的七大常见浪费如下：

运输

库存

动作

等待

生产过剩

过度加工

产品缺陷

数字工厂可通过消除冗余行为、整合工作流程，以及使流程自动化来支持精益运营。最终结果是降低成本，并给员工更多的时间去做其他更有价值的工作。

数字工厂的最终目标是把所有的东西和每个人（车间、建筑物、基础设施、供应商、厂商、利益相关者等）都整合在一起，形成一种互联互通的数据流，以便进行自动化、预测，并生成特定的智能信息，从而最大限度地提高整个运营的效率。在数字工厂的帮助下，工厂业主可以对各种替代方案进行模拟测试，找出更有效的方法来实现目标。保时捷就是一个例子，该公司摒弃了传统的传送带，取而代之的是一种自由移动的无人驾驶载具，这种载具可对生产活动进行定制化，只需前往每辆汽车所需的那些工作站进行生产，从而消除不必要的步骤。