源自德国现代化工厂设计的卓越电动汽车

Günther Schuh是德国亚琛工业大学（RWTH Aachen University）的教授，他曾因与StreetScooter GmbH公司合作引起轰动，现在，他与电动汽车公司e.GO开启了新的合作。e.GO公司位于德国亚琛，批量生产一系列的电动汽车，同时也是现代化工厂设计的先锋，并积极尝试新的业务模式：它的智能工厂和单一数字平台可使所有建筑承包商同步介入工程。

几十年来，亚琛工业大学一直是德国汽车工业的摇篮。那些才华横溢的工科毕业生在获得学位后，通常会去奥迪、宝马或其他公司工作。现在，亚琛工业大学有了自己的汽车制造商e.GO Mobile AG，公司位于亚琛工业大学校园内，旨在为普通大众提供能负担得起的电动汽车。这一初创企业拥有500名员工，为市区用户生产e.GO Life小型电动汽车，此外他们还生产一款名字叫e.GO Mover的小型电动客车。

“我们不只是生产汽车；我们把工厂也看作产品，”Matthias Bertling说道。Bertling曾担任亚琛工业大学机床及生产工程实验室（WZL）的经理，现已加入e.GO任工厂规划高级经理，负责公司的工厂设计。他说，这是“目前市场上最现代化的工厂设计方法。”

在短短两年内，e.GO在亚琛建立了两个工厂，同时还在工厂里开发车辆和工艺流程设计。目前，正在建设中的第三家工厂的设计也具有极高的灵活性。这种灵活性通过基于云的BIM 模型来实现，该模型将参与建设的所有承包商汇集在一起，专家称之为“整合工厂模型”。