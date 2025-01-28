源自德国现代化工厂设计的卓越电动汽车

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Günther Schuh是德国亚琛工业大学（RWTH Aachen University）的教授，他曾因与StreetScooter GmbH公司合作引起轰动，现在，他与电动汽车公司e.GO开启了新的合作。e.GO公司位于德国亚琛，批量生产一系列的电动汽车，同时也是现代化工厂设计的先锋，并积极尝试新的业务模式：它的智能工厂和单一数字平台可使所有建筑承包商同步介入工程。
几十年来，亚琛工业大学一直是德国汽车工业的摇篮。那些才华横溢的工科毕业生在获得学位后，通常会去奥迪、宝马或其他公司工作。现在，亚琛工业大学有了自己的汽车制造商e.GO Mobile AG，公司位于亚琛工业大学校园内，旨在为普通大众提供能负担得起的电动汽车。这一初创企业拥有500名员工，为市区用户生产e.GO Life小型电动汽车，此外他们还生产一款名字叫e.GO Mover的小型电动客车。
“我们不只是生产汽车；我们把工厂也看作产品，”Matthias Bertling说道。Bertling曾担任亚琛工业大学机床及生产工程实验室（WZL）的经理，现已加入e.GO任工厂规划高级经理，负责公司的工厂设计。他说，这是“目前市场上最现代化的工厂设计方法。”
在短短两年内，e.GO在亚琛建立了两个工厂，同时还在工厂里开发车辆和工艺流程设计。目前，正在建设中的第三家工厂的设计也具有极高的灵活性。这种灵活性通过基于云的BIM 模型来实现，该模型将参与建设的所有承包商汇集在一起，专家称之为“整合工厂模型”。
目前的工厂布局仍主要依据的是二维工程图。分包商通常不会整合到数字模型中，即使整合，他们也只是作为其中的占位符而已。建筑物、机械电气和管道（MEP）工程或基础设施也很少或根本不予考虑，尽管这些数据很容易获得。
e.GO并没有使用这一过时的模型，而是希望从根本上改变它的工艺流程和作业流程，以减少设计和实施时间，从而缩短产品的发布时间。所有参与建设的公司都将在设计中发挥作用：从建筑师、工厂规划师、建筑公司、装配专家到消防专家和各个管理部门。设计、数据和（有关成本、供应商、材料、占地面积等）信息都可以在整合工厂模型中找到。承包商像软件开发商一样，会在设计阶段的时候每三周开一次会，将最新信息放入中央模型中，对数据进行比较并交换信息。
e.GO的整合工厂建模依赖于欧特克的跨建筑设计、机械工程、基础设施和MEP等学科的互联软件工具。Revit用于建筑物和MEP的设计，AutoCAD和Inventor则帮助建立工厂库存模型（例如机器）。最重要的是，Infraworks可以绘制出周围环境图，建筑承包商可以用Navisworks进行碰撞测试。连接专家规划各个部分的协调模型可以在VRED中具象体现。BIM 360平台提供中央数据存储和评价功能，而Vault则对信息进行管理。
“通过这种整合的工厂设计，我们可以节省35%的总成本，”Bertling说道。“我们可以在早期阶段发现错误，并且大大减少了设计和施工的时间。”不过这并不意味着一旦工厂投产并开始运行，中央数据模型就变得多余了；这一模型在工厂从设计、建造到运行的整个寿命周期中始终是工厂的一部分。如果要规划更多的工厂，甚至可以复制这一模型。
“我们不再将工厂设计视为一个在生产线启动并运行后即告完成的项目，”Bertling说。“相反，我们认为工厂是不断变化的。”公司的目标是将实时数据整合到数字模型中，在现场或远程监控工厂并进行必要的改进。这一过程通过5G技术实现。e.GO是第一家将5G技术整合到工厂的汽车制造商。e.GO没有满足于“细节级别（LOD）500”，而是更进一步，把这一实时传输称为“卓越级别”。
首个e.GO工厂现已成为旗舰工厂，它每年接待一万人次来访，其中许多是知名汽车品牌的高管和经理。亚琛的另一家公司Onefactory GmbH也计划像e.GO那样，进行专业的市场推广并提高国际间对整合工厂建模概念的认识。此举必将激发汽车行业以外的制造商的兴趣。
Friederike Voigt是欧特克公司的内容部经理，负责Redshift在欧洲、中东及非洲（EMEA）的有关业务。她曾担任过记者。在大学主修媒体管理和艺术史期间，获得了全国新闻学奖学金，并曾在German Press Agency（dpa）和Cicero Magazine等报社杂志社任职。
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