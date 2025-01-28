菲斯曼智能工厂的热泵产量显著提高

近年来，热泵的销量一路猛增。德国《商报》（Handelsblatt）甚至称当今为“热泵十年”，并将热泵制造商视为向可再生能源过渡的领军者。

这股技术热潮早已现出端倪。德国2021年共安装了15.4万台热泵，而仅仅一年后，这一数字更是增加到23.6万台。在美国，尽管热泵增长率落后于德国，但2022年销量首次突破400万台，超越了燃气炉的销量。中国的热泵市场也是快速增长，2022年国内热泵需求量约为275.61万台，同比增长44.1%。

据德国热泵协会（Bundesverband Wärmepumpe e.V.）预测，从2024年起，德国每年将安装50万台热泵，到2030年，使用中的热泵总数将从140万台增加到600万台。

总部位于德国中部市镇阿伦多夫的美资国际供热、制冷和空调系统制造商菲斯曼（Viessmann）未来三年将在绿色供热技术方面投入10亿欧元（约合人民币79亿元），其中五分之一（即2亿欧元）用于在距离德国边界仅80多公里的波兰南部城市莱格尼察建设一座占地5万平方米的新工厂。菲斯曼致力于在应对气候变化和减少对化石燃料的依赖方面发挥关键作用，从而为维护欧洲的地缘政治独立性贡献力量。据菲斯曼2022年5月份报告，热泵需求在乌克兰战争爆发之前就增长了41%，导致2021年销量创下历史新高。

当前的政治局势，加上德国政府试图摆脱俄罗斯天然气供应，势必进一步提高热泵的销量。为应对这不断增长的需求，菲斯曼着手大规模扩大其热泵生产能力。去年，该业务部门的员工人数增加了一倍。

莱格尼察新工厂在最初计划制定后不到两年，甚至是2022年夏季破土动工仅一年多后就将投产。“要不是有数字规划，这根本就不可能做到，”菲斯曼前数字工厂专家Norbert Schmidt说道。Schmidt已在2021年退休，但仍继续为菲斯曼提供工业工程方面的建议，传授多年的经验。