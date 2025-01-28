人工智能在制造业中的应用及其对未来工厂的重要性

传感器可为人工智能的实时分析捕获数据

在采用存在着大量不确定性的新技术时（如增材制造），有一个重要的步骤就是在产品生产后进行无损测试。采用无损测试可能非常昂贵，特别是当它包含固定设备CT扫描仪（用于对制造部件结构完整性进行分析）的时候。在特别零件的制造过程中会获得大量的数据集，机器中的传感器可以链接到建立在该资源之上的一些模型之上。一旦可以使用传感器的数据，便可进行很多有意义的活动，例如通过将该数据与CT扫描中观察到的缺陷联系在一起的方法，构建机器学习模型。传感器数据可以对分析模型认为可能存在缺陷的零件进行标记，而不需要对该零件进行CT扫描。只有那些有可能存在缺陷的零件才会被扫描，而不是在所有零件脱机时都进行例行扫描。

这种操作还可以监控人员使用设备的方式。制造工程师在设计机械时要对将来该机械如何操作作一些假设。人工分析时，有时可能多出一个步骤，而有时却又会漏掉一个步骤，而传感器可以准确捕获这些信息以供人工智能分析。

在对可能被应用的制造流程和工具作业进行调整以适应各种环境条件方面，人工智能也可以发挥作用。以湿度为例，增材制造技术的开发人员发现，某些机器在某些国家并不能按照设计那样正常地工作，于是，在工厂中使用了湿度传感器对有关条件进行监测，有时还会发现一些意想不到的情况。有一次，工作人员发现，在本来被认为是湿度控制的环境中出现了湿度问题，后来发现，是有人到室外抽烟时没有随手把门关住。

有效地使用传感器数据需要开发有效的人工智能模型。这些模型必须经过训练才能理解它们在数据中看到的内容，比如导致这些问题的原因是什么，如何检测这些原因以及要采取什么措施。如今，机器学习模型可以使用传感器数据，预测问题会在何时发生，并提醒排除故障的工作人员采取行动。最终，人工智能系统将能够预测问题并对其做出实时反应。人工智能模型不久将被要求创建主动解决问题和改进制造流程的方法。

衍生式设计

人工智能在衍生式设计中扮演着重要的角色，在这个过程中，工程师首先输入一组项目要求，然后由设计软件创建出多个迭代。最近，欧特克收集了大量材料数据用于增材制造，并利用这些数据来驱动一种衍生式设计的模型。对于物料属性如何根据制造过程对单个特征和几何体产生的影响而变化，该原型有一种“理解”能力。