设计与制造

集成式工厂建模

借助敏捷、创新的工厂应对不断变化的市场。

我们来谈一谈战略
工厂模型内的生产线

什么是集成式工厂建模？

集成式工厂建模将 BIM 与数字工厂规划相结合，从而生成生产设施和设备的数字表示。多领域项目参与者可以在这个随时更新的中心模型内展开协作，以规划、设计、验证、构建和运营工厂。

领先制造商为何选择 Autodesk

  • 加快项目执行速度

    工业加工系统提供商 GEA 成功将工程时间缩短 30% 至 80% 不等（具体取决于项目的复杂性）。

  • 降低成本

    电动汽车制造商 e.GO 依托现代化设计实践和集成式工厂建模，将成本削减高达 35%。

  • 提高产品质量

    Frumecar 通过使用虚拟制造工具，将流程事故所导致的成本降低了 70% 左右，并显著缩短了启动时间。

《哈佛商业评论》报告“扫清障碍，提高工厂项目的协作效率”

重塑工厂规划

在数字化的帮助下，制造商成功带领其工厂步入全新的个性化、功能性和可持续性时代。《哈佛商业评论》分析服务部采访了多位行业领导者，希望了解他们如何利用集成式工厂建模来实现面向未来的制造运营。

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集成式工厂建模的优势

  • 几个人围坐在显示设施模型的电视显示器前的会议桌旁

    更快地做出更明智的决策，实现利润最大化

    让所有人都能够访问可靠的实时设计和运营数据，从而降低风险。将市场需求数据与供应链关联起来，推动制造产出和质量。

  • 设施工程师在平板电脑上将工厂中的 HVAC 系统与系统的三维模型进行比较

    提高技术服务的效率

    确保建筑系统提供必要的支持。通过在设施环境中可视化生产线，更好地进行规划和协调，并使用实时数据监控性能。

  • 工程师站在工作单元中使用计算机

    精准实现生产目标

    使用经过协调的模型对备选方案加以仿真，从而优化生产输出。使用数字孪生中的实时数据来缩短停机时间并深入了解运营效率。

集成式工厂建模软件

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集成式工厂建模解决方案

  • 将集成式工厂建模作为随时更新的数字孪生加以利用，为维护、服务和变更管理提供实用价值。

  • 将工业设备模型与生产设施模型集成到统一的建筑信息模型 (BIM) 中。

  • 利用集成在一个支持远程服务的数字表示中的多领域数据，创建生产设施的智能建筑信息模型 (BIM)。

  • 使用 AnyCAD 将所有 CAD 应用程序中的二维三维模型与当前条件的点云扫描集成到统一的工厂模型中。

  • 在通用环境中管理所有领域的数据，以实现实时协作、无缝衔接的项目执行和闭环工厂生命周期管理。

  • 使用生产系统设计专用的专业化二维和三维工具集，设计、规划和验证大型系统和制造单元。

  • 利用三维模型为生产设施创建逼真的渲染动画，从而轻松了解和交流设施设计。

  • 对施工顺序进行规划和仿真，并与承包商、贸易商和供应商共享，从而加快安装并减少变更单。

了解人们如何创建灵活的工厂

  • Galaxy Desserts 站点刀具库的三维可视化效果

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    观看视频（5 分 43 秒)

对制造设施中的生产线进行渲染

数字工厂：实现可持续发展的途径

利用 Autodesk 数字工厂解决方案，可以优化运营并取得积极的业务成果。集成式工厂建模可帮助您优化工厂布局，从而最大限度地减少停机时间、提高能源和材料效率并提升沟通水平和数据洞察力。

观看视频（2 分 10 秒）

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