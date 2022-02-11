集成式工厂建模将 BIM 与数字工厂规划相结合，从而生成生产设施和设备的数字表示。多领域项目参与者可以在这个随时更新的中心模型内展开协作，以规划、设计、验证、构建和运营工厂。
在数字化的帮助下，制造商成功带领其工厂步入全新的个性化、功能性和可持续性时代。《哈佛商业评论》分析服务部采访了多位行业领导者，希望了解他们如何利用集成式工厂建模来实现面向未来的制造运营。
让所有人都能够访问可靠的实时设计和运营数据，从而降低风险。将市场需求数据与供应链关联起来，推动制造产出和质量。
确保建筑系统提供必要的支持。通过在设施环境中可视化生产线，更好地进行规划和协调，并使用实时数据监控性能。
使用经过协调的模型对备选方案加以仿真，从而优化生产输出。使用数字孪生中的实时数据来缩短停机时间并深入了解运营效率。
将集成式工厂建模作为随时更新的数字孪生加以利用，为维护、服务和变更管理提供实用价值。
将工业设备模型与生产设施模型集成到统一的建筑信息模型 (BIM) 中。
利用集成在一个支持远程服务的数字表示中的多领域数据，创建生产设施的智能建筑信息模型 (BIM)。
在通用环境中管理所有领域的数据，以实现实时协作、无缝衔接的项目执行和闭环工厂生命周期管理。
使用生产系统设计专用的专业化二维和三维工具集，设计、规划和验证大型系统和制造单元。
对施工顺序进行规划和仿真，并与承包商、贸易商和供应商共享，从而加快安装并减少变更单。
利用 Autodesk 数字工厂解决方案，可以优化运营并取得积极的业务成果。集成式工厂建模可帮助您优化工厂布局，从而最大限度地减少停机时间、提高能源和材料效率并提升沟通水平和数据洞察力。
作为工程建设、产品设计与制造流程集成领域的全球领导者，Autodesk 可以帮助您开发实现目标所需的功能。
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