可持续的人工智能实践能否解决其能耗问题？

为什么人工智能不能转型为更多地使用风能、太阳能和水电呢？在过去一年里，英国生产的清洁能源已足够为每家每户供电。然而当尝试在公用事业需求中使用绿色电力，就会出现问题。在美国加利福尼亚州和德克萨斯州等地，可再生能源的发电能力快速增长，Mousavi说：“电网没有经过优化，不能将可再生能源输送到有需要的地方。在没有足够的输电能力配合可再生发电时，尤其在发电高峰时段，例如太阳能发电的中午时段，没办法，只能缩减产量——干脆将可再生能源发电设施与电网断开。”

他以加州中央山谷中太阳能发电厂的大量投资为例，“当初设计电网时没有预料到后来中央山谷，比如戴维斯和默塞德郊区的太阳能发电能力激增，没有设计为可从这里输出旧金山湾区需要的大部分电力，所以电网还需要升级才行。”他说。“所以，虽然湾区的能耗需求很大，但没有合适的电网基础设施来输送那里需要的全部可再生能源。所以在需求高峰期，他们不得不拔掉已安装好的、已可用的可再生能源，如太阳能，来维持电网的稳定，而且在需求高峰期时，不得不启用在能耗区域当地的传统发电厂，通常叫做‘调峰发电厂'。”

对基础设施进行投资会有所帮助，但建设电力系统需要数年甚至数十年的时间才能展开。现在我们能做些什么来应对突然激增的人工智能对电力的需求？一种选择是对计算设施实行定量供电，据报道在爱尔兰的 Amazon Web Services 已经被迫这样做了，或者是激励计算设施往可再生能源丰富的地区搬迁和扩展，从而减轻电网因需要匹配能源需求和可再生能源供应所受到的额外压力。另一选项则是继续燃烧化石燃料。尽管石油和天然气发电厂存在多种问题，但它们数量众多、可靠且均匀分布在主要的人口分布中心附近。

然而，这些资源用得越多，就使得新的可再生能源项目的启动越不紧迫。美国有许多清洁能源项目排着长队等待监管部门批准。但是，随着人工智能的应用从企业扩展到家庭和个人设备，新的对可再生能源发电的任何“额外需求”都有可能被推迟。

为了克服缺乏清洁能源的问题，数据中心采用了购电协议（PPA）和可再生能源证书（REC）等变通办法来抵消或注销其碳足迹。“PPA和REC成为两个促进发电量增长的驱动力，为可再生能源行业带来了福音，但肯定也不是包治百病的灵丹妙药。”Mousavi说。“它们没有通过向最终的电力消费者适当分配排放责任来改善输电或启用功能性问责机制，而且通过REC等机制来交易排放属性，就使得任何人都几乎不可能知道他们的实际排放影响。”

“有一篇论文《范围2有什么用处？》提到，如果没有范围3类别3 [S3C3]，你永远不会知道确切的排放影响，而基于市场的范围2 [MBS2] 排放也不会让你知道。“他继续说。“我们必须考虑改善可再生能源生产和需求之间的平衡。多年来，清洁发电迅速增加了，但基础设施没有相应地改善来把增加的发电能力输送到有需求的地方。