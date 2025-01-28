人工智能进入电影行业意味着什么

人工智能已经开发出来，在此基础上重新利用现有内容的可能性几乎是无穷无尽的。

Game Clubz公司创始人Vlad Susanu指出游戏行业实现持续收入的方式的相似之处。他说：“这些工具非常有助于从已有的旧材料中获得更多利润，有点像可下载内容和扩展包让游戏赚钱的时间不断延长。对经典电影进行着色和混音，可能会吸引更多观众订阅流媒体或按次付费购买，尤其是不喜欢黑白旧版的年轻人群。”

想象一下，在电影节或流媒体上以逼真的色彩展示美国著名喜剧明星马克思五兄弟的全部作品，或者从一个次要角色的视角重新讲述一个深受观众喜爱的故事——比如从海格巫师的视角重新演绎《哈利·波特》电影，或从C-3PO机器人的视角重现《星球大战》。

但是，即使这在技术上是可行的，问题是我们应该这样做吗？人们主要担忧的是能否保持艺术的完整性。艺术一直被认为是唯一一个人类独占几千年的领域，如果是计算机来进行创作，还能算是艺术吗？如果允许用人工智能来重新加工人类创造的艺术品，是否会对艺术家及其原创作品产生不利的负面影响？

由于流媒体服务仍然相对较新，而且在经历了2023年长达六个月的好莱坞大罢工后，2024年的影片发行显然会青黄不接，因此制片工作室目前可能不会很关心艺术完整性的问题。他们可能不会轻易放弃由人工智能带来的一片广阔的未开发市场。

“可以肯定的是，它有一个强大的市场，”弗莱瑟说。“能够用老的经典电影来做到这一点，这些电影可能无法用IMAX或大屏幕观看，因为底片已经严重退化。利润将推动一切，不幸的是，这就是现实。虽然我不认为马克思兄弟的电影能赚到十亿美元，或者猫王的老电影在影院频频上映，但还是可能会赚些钱的。”

正如人工智能初创公司Aug X Labs的首席执行官（也是华纳传媒、Sling Media、CBS互动媒体等公司的前产品管理副总裁）Jeremy Toeman所说，这主要关系到那些坐拥大量资产的公司——准确地说，坐拥上百年资产的公司。

他说：“我在华纳传媒了解到，历史悠久的视觉内容公司坐拥着庞大的库存，其中大部分没有使用，也没有赚钱。通过人工智能，版权人能将他们的知识财产从历史的垃圾箱中翻出来重新利用。无论是用于训练新模型，还是用于生成式产品，都为任何拥有知识财产的人提供了新的机会。传媒公司应该将此视为重大的扩张良机。”