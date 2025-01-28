孟买科学园旨在成为可持续建筑典范

试想一下，走进一个未来感十足的空间，里头充满前卫设计元素，让人联想到科幻电影场景。应该没有什么比这个更能吸引公众的想象力了！印度孟买正在建设中的科学园真实地体现了这样的场景，建成后将成为一座互动科学中心。正如其他所有引人注目的建筑作品一样，一切都始于一个愿景。对于建筑事务所Hiten Sethi & Associates（以下简称“HSA”）的创始人Hiten Sethi来说，这个愿景就是“打造自由流动的空间，让访客能够放飞好奇心，沉浸在科学探索的无限美景中”。

该科学园不仅仅是一座视觉上令人印象深刻的建筑物，更是突破了建筑设计的极限。坐落于新孟买中心地带备受推崇的奇迹公园（Wonders Park）内，这座由HSA建造的动态建筑物融合了创新、可持续性和教育元素，打造出了一个理想的探索环境。

这座标志性建筑物最引人注目的特色，可以说是两个采用钢材结合玻璃的参数化穹顶结构与周围城市景观的融合。从外观上看，这两个结构就像艺术作品一样，但走进内部，却是旨在培育科学精神和营造学习氛围的空间。HSA卓越的建筑设计，让此项目在欧特克的2023年设计与制造大奖（Design & Make Awards）中荣获工程建设行业最佳建筑设计项目奖。