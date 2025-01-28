孟买科学园旨在成为可持续建筑典范

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试想一下，走进一个未来感十足的空间，里头充满前卫设计元素，让人联想到科幻电影场景。应该没有什么比这个更能吸引公众的想象力了！印度孟买正在建设中的科学园真实地体现了这样的场景，建成后将成为一座互动科学中心。正如其他所有引人注目的建筑作品一样，一切都始于一个愿景。对于建筑事务所Hiten Sethi & Associates（以下简称“HSA”）的创始人Hiten Sethi来说，这个愿景就是“打造自由流动的空间，让访客能够放飞好奇心，沉浸在科学探索的无限美景中”。
该科学园不仅仅是一座视觉上令人印象深刻的建筑物，更是突破了建筑设计的极限。坐落于新孟买中心地带备受推崇的奇迹公园（Wonders Park）内，这座由HSA建造的动态建筑物融合了创新、可持续性和教育元素，打造出了一个理想的探索环境。
这座标志性建筑物最引人注目的特色，可以说是两个采用钢材结合玻璃的参数化穹顶结构与周围城市景观的融合。从外观上看，这两个结构就像艺术作品一样，但走进内部，却是旨在培育科学精神和营造学习氛围的空间。HSA卓越的建筑设计，让此项目在欧特克的2023年设计与制造大奖（Design & Make Awards）中荣获工程建设行业最佳建筑设计项目奖。
HSA自2000年在新孟买成立以来，从最初8人的小事务所，发展到如今已是印度最具影响力的建筑事务所之一，拥有200多人的团队。这家事务所以塑造现代印度景观而闻名，其对创新和可持续性的重视，成就了不少开创性的建筑作品。
Sethi说：“HSA当初成立，是因为我们热爱创造一些不仅能满足功能需求，还能提升用户‘幸福指数’的空间。可持续性、勇于创新、追求卓越，这些都是我们的核心价值观，指导着我们所做的一切。”
HSA非常重视环保管理，Sethi也明白建筑物肩负着保护环境的使命。秉承这一理念，孟买新科学园的建设融合了可再生能源、节水系统和环保材料。太阳能电池板、日光采集系统和节能照明，让这座科学园成为可持续设计的典范。采用钢梁作为框架，也增强了照明效果。该绿色环保的建筑物通过结合材料和技术，最大限度地提高了能源效率。
Sethi说：“科学园的展品经过精心设计，可通过互动屏幕吸引年轻访客积极参与，确保他们理解可持续性的概念。最终的目标，是激发年轻人采取可持续的行为，带头做环保，为未来带来积极的变化。”
孟买这座获奖的科学园，由HSA一支技能高超的工程师和建筑师团队通过战略性地应用技术来实现。那两个参数化穹顶结构的几何形状复杂，所以相关的结构工程计算就要求各方的密切协调。HSA与专业工程师紧密合作，解决制造的复杂性和材料选择方面的问题，确保结构稳定性和建筑完整性。此外，设计团队借助欧特克的AutoCAD和Revit之类的软件，通过精确绘图、场地分析、详细3D建模和参数化设计探索来应对这些设计挑战。
设计团队利用Revit和欧特克的BIM Collaborate Pro，为那两个穹顶结构制作出准确的数字效果图。空间分析和绘图由QGIS处理，得到的结果有助于指导场地布局和与自然环境融合方面的决策过程。最后，设计团队还使用欧特克的ReCap Pro进行现实捕捉，生成现有场地状况的精确3D模型。HSA制定了一个全面的机制，用于在整个项目生命周期中实现高效的协作、可视化、分析和档案管理，同时最大限度地减少项目的碳足迹。
随着新科学园的建设进入尾声，Sethi预测这个项目对未来设计和建筑创新的深远影响：“这个科学园不仅仅是一座建筑物，它将留下持久的影响，激发建筑师大胆创新，创造出不仅能满足功能需求还能提升人们生活品质的空间。”
展望未来，Sethi认为建筑设计可以实现的范围将不断扩大。在他的设想中，建筑设计的理念将转变成以可持续性为核心设计原则，而新科学园项目就是环保建筑树立的一个新典范。Sethi说：“我们这个领域正处于重大变革的边缘，可持续设计不再是竞争优势，而将是标准的做法。”
Sethi还认为，科学园的互动展品有潜力重新定义建筑物在教育和社区参与中的作用。“访客不止是观看展品，他们还会积极地参与和学习，”他说道。
城市在不断变化，天际线也一直在演变，而这些变化可以作为建筑史上的重要里程碑。对于Hiten Sethi & Associates来说，孟买新科学园展示了这家事务所的建筑创造力，同时也促进了互动学习和环保意识的提高。Sethi说：“这个科学园的建设即将进入尾声，我也因此感到非常自豪。身为一名致力于创新的建筑师，我相信这代表着国内外建筑发展的转折点。”
Elizabeth Rosselle是一位自由撰稿人、广告文字撰写人和设计师，往返旧金山和印度尼西亚巴厘岛两地工作。
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