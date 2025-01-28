虽然适应性再利用可节省成本并减少隐含碳，但是，这一有着近 50 年历史的结构对工程提出了独特的挑战，需要设计师跳出固有的框架，进行创新思维。

当 BG&E 最初承接 Quay Quarter Tower 项目时，团队成员的工作量很大。首先，使用现有材料对建筑物进行翻新的情况很少见，同时还有如何确保留存的元素在未来 50 年保持结构完整性的问题。这需要对所有移动和非移动部件进行严格检查。在没有造成任何损坏的前提下，BG&E就对现有的混凝土和钢筋进行了包含 1,500 多项核心测试的评估检测。

BG&E 副工程师 Leonardo Ambrogi 强调了预测和监测建筑物偏移的重要性，尤其是在如此繁忙的地区。他说：“建筑物偏移是一个重要因素，该项目位于悉尼环形码头的中心地带，而且移动比较显著。在建筑物的顶部，这种移动会后移几百毫米，然后再前移几百毫米。”

为了解决建筑物移动的问题，团队采用了各种监控技术。倾斜传感器昼夜不停地测量建筑物的倾斜度，而顶部的加速度计则测量施工过程中的移动频率。最后，该团队使用物理锤球计算了更多的变化，虽然这一设备通常被认为是一种过时的工具，但它却是该项目的最佳测量设备。Ambrogi说：“锤球证明是我们可能使用过的最精确的系统。它实际上就是一根末端挂了重物的绳子。”