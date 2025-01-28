瑞士的新高度：巴塞尔（罗氏）塔

数字仿真的优势在项目一开始就很明显，甚至在建筑公司开始工作之前：

为分包商做好充分准备

数字模型可提供给参与各施工环节的所有公司，甚至在合同签署之前就可提供。这意味着他们可提前计算所需的材料，如混凝土和钢筋的份量。

改进细节

由于有了数字孪生技术，更多的建筑细节可以提前在模型中表现出来。例如，施工工人可在模型上清楚地看到墙上插座应安装的位置、电缆应铺设的位置。

减少出错、减少返工

在三维模型中就可检测出设计上的错误，而不是到了施工现场才发现。

加快施工速度

当今建筑业中，工期拖延、成本飞涨的情况非常普遍，而2号塔这么大型的项目竟能提前完工，实在是了不起的成就。虽然要到2022年才会最终完成，但其外壳已经完工。最后一次浇筑混凝土是在2020年12月1日：比原计划提前了两个月！

规划的可靠性和透明度

有了数字孪生模型，罗氏公司和管理施工的Omnicon公司就可在此同样的基础上共同监控施工进度。此团队由罗氏建筑管理部门项目经理Marc Rüstig领导，还把设计方案联系到第四个维度：时间。他说，“即使是最复杂的施工过程，也能很容易形象地展示出来。”例如，2,800个立面组件做到了及时交付，避免了工地上材料积压。

集中的信息

Keller说：“建1号塔时，大家都用Word或Excel文件来做笔记，列出自己的单子，或者是写在便签本上。而现在，一切信息都集中到欧特克BIM 360应用程序中，这样，每个人都可以访问相同的信息。”Herzog & de Meuron的建筑设计团队还认为，让更多相关者可以获取清楚的、及时更新的信息是很有好处的。他们解释说，通过BIM模型来提供信息比交换图纸的方式更清楚明确（图纸中解读信息的空间较小），并且能参照明确的、机器可读的信息来协调各方工作。他们还强调，这对模型的准确性、有效性和深度信息的质量提出了很高的要求。

平板电脑提供质量保证

从协调框架工作的工长到铺设管道或安装电梯的工人、再到监控施工进度的项目经理，每个人都用BIM 360 Field软件创建的仿真模型来进行比较。Rästig在领英上发布视频说：“如果出现偏差，会被记录下来，以数字方式进行跟踪。”在不到三分半钟的视频里，他展示了如何利用数字工具在重大项目中实现精确施工。