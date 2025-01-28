从5个数字孪生应用实例看各行业如何顺应21世纪潮流

当您不能及时接触一个系统时，您如何对它进行管理、维护或维修？这个问题已经困扰了工程师们近一个世纪。现在，科技找到了答案：数字孪生。

顾名思义，数字孪生是物理资产的虚拟表示——它们是复杂系统、产品或建筑结构的活生生的复制品，是将来自现实世界的嵌入式传感器和系统的数据集成到设计过程中制作的模型而创建的。数字孪生体不仅仅是一个模型，它还可以实时地反映真实事物的实际状况。

实际结果把物理现实和虚拟数字相连接，阐明了组件、空间甚至是整个资产组合的性能。借助数字孪生，您不仅可以查看建筑物的自动扶梯何时被卡住，还可以准确了解可能需要更换的组件，为乘客绘制最佳替代路线，并预测是否需要重新设计。洞察力的范围覆盖了从单个产品在不同压力下发挥的功能到整个分布式系统的相互操作。