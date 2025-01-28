悠久历史与21世纪建模软件在大埃及博物馆完美相遇

这座法老雕像已有3200年历史，是古埃及最宏大的雕像之一，公元前13世纪从阿斯旺的采石场运送到普塔神庙，此后曾消失了几个世纪，直到1820年由意大利的埃及学家乔瓦尼·巴蒂斯塔·卡维利亚（Giovanni Battista Caviglia）在考古中重新发现。2006年，这座雕像从开罗的Bab Al-Hadid广场运送到吉萨博物馆建筑群进行修复，并安放于此直到2018年，然后进入大埃及博物馆作为永久藏品。

长期以来，运输和安放珍贵文物一直是个挑战，但随着新兴数字技术的出现，这个操作变得更高效，且风险也更小。运送拉美西斯二世雕像前，雕像需要先经过激光扫描以生成3D模型。该馆其他文物也都经过扫描生成模型，预估共计10万件，源自从史前到希腊罗马时期的埃及文明，包括图坦卡蒙国王墓中的全部文物。

大埃及博物馆是当今世界上最大的考古博物馆，耗资10亿美元，占地50万平方米，园区建设由总部位于开罗的Orascom公司牵头，并与埃及旅游和文物部以及布鲁塞尔的建筑集团Besix合作进行。Orascom公司采用激光扫描在Autodesk ReCap Pro软件中生成一组拉美西斯二世的微小数字针刺（称为一个点云），然后将其导入到Autodesk Revit软件中，以数字方式重建雕像的网格叠加，然后再导入能呈现整个博物馆信息的更大型的建筑信息模型（BIM）中。

提前对雕像进行建模，精确到几英寸，据此专门制出一个金属笼子，把雕像放在其中，从而确保安全地运送到博物馆中庭。博物馆中庭的房顶由钢梁结构和白色混凝土制成，光线透过钢梁之间的格状空隙洒在雕像上，显得神采奕奕，呼之欲出。