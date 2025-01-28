迪拜开创性的未来博物馆已向游客开放

艺术和其所含的寓意是该博物馆设计的主导概念：建立该博物馆的想法源自阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下，旨在让该馆成为创新和发明活动的摇篮。（其座右铭是：“洞察未来，创造未来。”）其实，这座在2015年对外公布的博物馆并不是传统意义上的博物馆（即文物库），而是一个充满创新设施和设计工作室的活跃场所，一个启发创意的宝藏之地。重要的是，该设计要象征迪拜未来基金会的使命——艺术、工程和建筑的完美结合。

“这种形式源于特殊的建筑设计，最重要的特点是，它看起来很有未来感；然而，我了解到客户很在意风水的影响。”构思出这种史无前例的建筑形式的设计负责人Shaun Killa介绍说。在风水学中，圆形既象征着地球上的肥沃土地，也象征着人们对天空的无限遐想，因此也代表着过去、现在和未来。虽然该建筑在未来五年或十年内仍将随着教育、医疗保健、智慧城市、交通、政府服务等领域的未来发展有所改变，但根据Killa的说法，建筑中心的空白将（始终）代表着未知：“探索这些未知领域的人将是未来的发明家和发现者。”

迪拜未来博物馆的设计充分体现了艺术和诗歌的韵味，建筑的外部刻有阿拉伯书法，其中包括总理关于未来的名言。不为常人所知晓的是，这些“铭文”实际上是精心设计的窗户，是艺术与功能的动态融合。

博物馆的参观者将通过沉浸式展览被带到2071年的遥远未来。这些展品可让参观者体验幻想未来在月球上殖民的情景，并探索气候变化如何影响地球；有些展品会重点关注未来健康和保健空间将如何发生变化。专为儿童设计的楼层将鼓励青少年游客通过开放式游戏成为未来的思考者。