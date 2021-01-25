试用 Revit 30 天免费试用版

图片来源：Stantec 和 EVER RED。已在 Twinmotion 中渲染。

什么是 Autodesk Revit？

通过 Autodesk Revit，建筑师、工程师和施工专业人员能够：

  • 以参数化准确性、精度和简便性在三维环境中对形状、结构和系统进行建模。

  • 简化项目管理，可以对平面图、立面图、明细表、剖面和图纸进行即时修订

  • 联合跨专业领域项目团队，提高效率、协作性和影响力。

Lake|Flato 的适应性再利用项目（视频：3 分 45 秒）（英文）

下载面向学生的 Revit

常见问题解答 (FAQ)

如何下载 Revit？

Autodesk 面向个人管理员提供下载与安装说明。个人应登录其 Autodesk Account 或教育站点。找到您的产品，然后单击“查看下载”。选择版本、平台和语言，然后选择下载方法。有关详细信息，请访问 Autodesk 支持。 

Revit 免费试用版有多长时间？

试用版的 Autodesk 软件让您能够在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果没有要求您输入付款方式，它将自动到期。

如何延长 Revit 免费试用版？

如果您的试用版到期，则无法延长试用期。对于短期需求，您可以购买月度固定期限的使用许可并关闭自动续展（将付费固定期限的使用许可的期限限制为仅一个月），或购买灵活即付即用计划的 Flex 代币。

如何解决 Revit 下载问题？

如果安装或产品下载失败，请尝试改用浏览器下载方法（在 macOS 中不适用）。我们建议禁用弹出窗口阻止程序并尝试其他浏览器，如 Chrome 或 Explorer。有关更多解决方案，请查看我们的手册以解决 Autodesk 产品下载问题

在哪里可以下载面向学生的免费 Revit 软件？

学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。 如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案访问免费 Revit 软件。

如何将 Revit 免费试用版转换成付费固定期限的使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或访问 Revit 产品中心。在订购固定期限的使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。

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