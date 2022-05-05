洪水模拟
根据您定义的参数，在您的模型中将二维洪水模拟可视化并进行分析，以优化内陆和海岸的洪水项目。（视频：11 秒）（英文）
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流域分析
识别并分析与组件道路相交的所有流域，或者从地形中的一个低点识别和分析流域。
交通模拟
分析通过交叉口的交通流量，显示颜色编码交通分析，并生成可在您的模型中播放的交通模拟动画。（视频：17 秒）（英文）
移动模拟
使用集成式多模态移动工具创建交通、停车场、行人和/或出租车模式建模的动画模拟。（视频：21 秒）（英文）
路线和纵断面优化
通过评估设计速度、放坡、横向坡度以及变坡点频率和间距等参数，优化道路设计的成本和环境影响。（视频：19 秒）（英文）
视线分析
进行视线研究，以使特定项目位置的设计所产生的影响可视化。分析十字路口，识别视线障碍区。（视频：17 秒）（英文）
线梁分析
对混凝土桥梁的所有预应力梁执行分析和设计检查，以验证桥梁大梁的结构强度并尝试多个桥梁设计。
- Arnold Ledan，Egis JMI 土木工程师
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