使用 InfraWorks 进行分析和模拟

使用内置分析和模拟工具探索基础设施设计

用于分析和模拟的 InfraWorks 功能

功能

洪水模拟

根据您定义的参数，在您的模型中将二维洪水模拟可视化并进行分析，以优化内陆和海岸的洪水项目。（视频：11 秒）（英文）

了解更多

流域分析

识别并分析与组件道路相交的所有流域，或者从地形中的一个低点识别和分析流域。

了解更多

交通模拟

分析通过交叉口的交通流量，显示颜色编码交通分析，并生成可在您的模型中播放的交通模拟动画。（视频：17 秒）（英文）

了解更多

移动模拟

使用集成式多模态移动工具创建交通、停车场、行人和/或出租车模式建模的动画模拟。（视频：21 秒）（英文）

了解更多

路线和纵断面优化

通过评估设计速度、放坡、横向坡度以及变坡点频率和间距等参数，优化道路设计的成本和环境影响。（视频：19 秒）（英文）

了解更多

视线分析

进行视线研究，以使特定项目位置的设计所产生的影响可视化。分析十字路口，识别视线障碍区。（视频：17 秒）（英文）

了解更多

线梁分析

对混凝土桥梁的所有预应力梁执行分析和设计检查，以验证桥梁大梁的结构强度并尝试多个桥梁设计。

了解更多

“通过 3D，您能够确保最终设计意图。”

- Arnold Ledan，Egis JMI 土木工程师