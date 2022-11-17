固定期限使用许可方案的权益之一是用户可以访问先前版本的软件。所有当前版本的 Autodesk 软件和一些先前版本均受支持*。为了能够获得支持，必须在供应商支持的操作系统上运行 Autodesk 软件。如果供应商停止支持某操作系统，我们也将停止支持在相应操作系统上运行的 Autodesk 产品，无论这些产品是否属于符合条件的先前版本。

如果未列出某个先前版本，则表示不对其提供支持。为了避免中断，请在先前版本到达支持截止日期之前升级到受支持的版本。如果您拥有有效的固定期限使用许可方案，则可以继续使用以前安装并激活的版本，即使它已不再受支持也是如此。如果您拥有已不再受支持的版本对应的永久使用许可，则您仍有权根据需要使用许可。

但是，对于不受支持的版本，您无法获取新的激活码来为任何设备重新激活该版本。对于已不再受支持*的版本，我们亦不会发布软件更新或修补程序。

*支持包括技术支持、软件更新和修补程序。