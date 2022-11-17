Autodesk 对 2021 及更低版本的产品不再支持脱机激活。如果您拥有永久使用许可，可以通过联机操作激活软件，一次即可。联机激活后，可以继续脱机使用 2021 及更低版本的软件。此变更不适用于您已脱机激活的先前版本；您可以像以前一样继续使用它们。
Autodesk 对 2021 及更低版本的产品不再支持脱机激活。如果您拥有永久使用许可，可以通过联机操作激活软件，一次即可。联机激活后，可以继续脱机使用 2021 及更低版本的软件。此变更不适用于您已脱机激活的先前版本；您可以像以前一样继续使用它们。
固定期限使用许可方案的权益之一是用户可以访问先前版本的软件。所有当前版本的 Autodesk 软件和一些先前版本均受支持*。为了能够获得支持，必须在供应商支持的操作系统上运行 Autodesk 软件。如果供应商停止支持某操作系统，我们也将停止支持在相应操作系统上运行的 Autodesk 产品，无论这些产品是否属于符合条件的先前版本。
如果未列出某个先前版本，则表示不对其提供支持。为了避免中断，请在先前版本到达支持截止日期之前升级到受支持的版本。如果您拥有有效的固定期限使用许可方案，则可以继续使用以前安装并激活的版本，即使它已不再受支持也是如此。如果您拥有已不再受支持的版本对应的永久使用许可，则您仍有权根据需要使用许可。
但是，对于不受支持的版本，您无法获取新的激活码来为任何设备重新激活该版本。对于已不再受支持*的版本，我们亦不会发布软件更新或修补程序。
*支持包括技术支持、软件更新和修补程序。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。