娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
直接从您的序列镜头中捕捉演员的身体、面部和手部动作（无需服装或标记），并导出到您最喜欢的三维工具，供您自由处理和使用。
自动为 CG 角色设置动画、灯光并将其合成到您的实景拍摄场景中。
将任何包含多个镜头的视频转换为三维场景，AI 可以在空间中重建摄影机、角色和环境。
自动生成运动捕捉数据、摄影机跟踪、Alpha 遮罩、空白板和角色通道 - 所有这些都可在您选择的三维工具中进行编辑。
导出完整的三维场景（包括角色、摄影机和布局），可在 Maya、Blender、Unreal Engine 或 USD for 3ds Max 中进行优化。
在云中轻松渲染结果 - 快速、自动完成且可扩展，同时支持多个项目。
新
MetaHuman 动画支持
将序列镜头中的身体动画导出到 Unreal Engine 的 MetaHuman 中，并可调整身体类型，以实现更逼真、更自然的运动。
自动实现云渲染
