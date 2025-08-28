了解 Autodesk Flow Studio 的功能

AI 运动捕捉

直接从您的序列镜头中捕捉演员的身体、面部和手部动作（无需服装或标记），并导出到您最喜欢的三维工具，供您自由处理和使用。

CG 集成到实景拍摄中

自动为 CG 角色设置动画、灯光并将其合成到您的实景拍摄场景中。 

动画/视频到三维场景

将任何包含多个镜头的视频转换为三维场景，AI 可以在空间中重建摄影机、角色和环境。

可编辑的导出元素

自动生成运动捕捉数据、摄影机跟踪、Alpha 遮罩、空白板和角色通道 - 所有这些都可在您选择的三维工具中进行编辑。

 

顺畅三维场景导出

导出完整的三维场景（包括角色、摄影机和布局），可在 Maya、Blender、Unreal Engine 或 USD for 3ds Max 中进行优化。
 

自动实现云渲染

在云中轻松渲染结果 - 快速、自动完成且可扩展，同时支持多个项目。 

Autodesk Flow Studio 中的更多功能

AI 运动捕捉

无标记 AI 运动捕捉

捕捉详细的身体和手部动作 - 无需服装或标记。在 Maya、Blender 或 Unreal Engine 等工具中轻松编辑角色并为其设置动画。 

MetaHuman 动画支持

将序列镜头中的身体动画导出到 Unreal Engine 的 MetaHuman 中，并可调整身体类型，以实现更逼真、更自然的运动。 

轻松指定演员 

将 CG 角色拖放到序列镜头中的演员身上。我们的智能 ReID 系统可跨镜头跟踪相同的演员，因此您只需指定一次。 

高级重定目标 

微调 CG 角色的大小、肢体定位和骨盆对齐，以精确匹配演员。

高级功能

调整镜头类型（广角、中景、特写）和运动类型（慢、中、快），以获得最佳场景效果。

可编辑的导出元素

自动生成运动捕捉数据、摄影机跟踪、Alpha 遮罩、空白板和角色通道 - 所有这些都可在您选择的三维工具中进行编辑。 

三维场景导出

导出完整的三维场景（包括角色、摄影机和布局），以用于 Maya、Blender、Unreal Engine 或 USD for 3ds Max。 

自动实现云渲染

在云中轻松渲染结果 - 快速、自动完成且可扩展，同时支持多个项目。

实景拍摄

顺畅 CG 集成 

自动为 CG 角色设置动画、灯光并将其合成到实景拍摄场景中。在简单和高级模式之间进行选择，以便更好地进行控制。 

动画/视频到三维场景

视频到三维场景技术 

将任何包含多个镜头的视频转换为三维场景，AI 可以在空间中重建摄影机、角色和环境。 

运动预测 

获得准确、自然的 CG 角色姿势预测，即使序列镜头中的演员被场景中的物体或其他演员部分或全部遮挡也是如此。

可编辑的导出元素

运动捕捉

从序列镜头中获取 AI 运动捕捉数据，而无需特殊服装或复杂的设置。 

摄影机跟踪

自动从序列镜头中提取三维摄影机跟踪数据（如运动和焦距）。 

空白板

生成空白板（没有演员的背景）以简化和加快合成，每个场景最多可移除四个演员。

Alpha 遮罩

生成隔离演员的逐帧遮罩，从而加快对位速度并使合成更加精确。

角色通道

导出具有透明背景的三维角色的清晰渲染 - 完全可编辑颜色、照明、效果或场景更改。

角色纹理

从内置库中下载角色的完整纹理贴图，并在 Maya 等工具中使用这些贴图，以获得一致的着色和照明。

Wonder Tools

作为独立工具使用摄影机跟踪和空白板等关键功能，无需处理整个项目。

