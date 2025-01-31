娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Autodesk 致力于负责任、合乎道德和安全的 AI 开发、部署和使用。我们遵守严格的治理流程，以保护客户的个人数据和知识产权。我们在整个 AI 生命周期内实施负责任的测试和监控实践，以减轻或避免 AI 可能延续偏见、放大社会挑战或导致新风险途径的情况。
我们在获取和管理数据，以及训练和提供公平安全的 AI 模型方面坚持高标准。
我们对 AI 系统和数据的设计、开发和预期用途持开放态度。
我们尊重客户的选择，并遵守法律法规。
我们严格构建 AI 系统，力求提供准确性、有效性和一致性。
我们致力于保护数据、知识产权和隐私，并提供安全的结果。
作为提供可信 AI 的持续承诺的一部分，我们开发了 AI 透明度卡，以披露与我们产品中使用的 AI 功能有关的信息。这些卡提供有关特性功能、数据源以及隐私和安全保障措施的详细信息。
Project Bernini 研究
Autodesk 研究 Project Bernini 研究模型可根据二维图像、文本、体素和点云等各种输入生成功能性三维形状。
Autodesk 自愿加入《欧盟人工智能公约》，该公约鼓励并支持各组织提前计划在整个欧盟范围内实施人工智能法案措施。
Autodesk 的可信 AI 计划负责我们的可信 AI 原则和实践，以及我们与政府和行业团体的合作，共同致力于实现负责任的 AI。
Autodesk 的信任组织由首席信任官领导，负责实施并持续审查准则和流程，以评估和降低 AI 风险。我们定期评估行业实践、标准和新兴趋势，以促进负责任的 AI 开发和使用，并遵守全球 AI、知识产权、数据保护和隐私法律法规。
Autodesk 是内容真实性倡议 (CAI) 的积极参与者，该倡议致力于为数字内容来源和媒体透明度创建安全系统。我们在 CAI 内开展的工作完全符合内容来源和真实性联盟 (C2PA) 或 C2PA 内容凭证于 2022 年发布的技术规范。
Autodesk 会定期征求客户的反馈意见，以了解他们当前对 AI 的看法，包括围绕 Autodesk 平台内 AI 的道德规范和使用所产生的担忧、挑战、期望和要求。听听他们怎么说。
详细了解我们分享的有关 AI 功能的所有信息。
我们的 AI 透明度卡提供有关我们产品中使用的人工智能特性的功能、数据源以及隐私和安全保障措施的详细信息。
Autodesk 产品的名称和 AI 功能的名称显示在卡顶部，位于“AI 透明度卡”字样下方。
卡描述总结了在产品中使用 AI 功能时应执行的操作。
特征功能描述了 AI 和/或机器学习 (ML) 技术的功能，这些功能使用以下三个术语之一来增强 AI 功能：
模型源描述了根据其开发模型从而为 AI 功能提供支持的源类型：
每个 AI 功能背后的模型都使用各种方法、途径和技术来从数据中学习、查找模式、执行任务并生成结果。我们使用的技术将为客户提高产品质量和价值。技术在不断发展，在某些情况下会使用多种技术，其中一些技术可能未在此处列出。此字段描述了用于开发 AI 功能的主要技术：
用“是”或“否”表示，说明在采取任何最终操作之前，用户是否可以查看和/或进一步更新生成的输出。这就是所谓的“人机回环”。
本部分说明用于开发此功能的训练、测试或验证数据集中是否存在个人数据。
该卡中列出的数据源名称标识了用于开发此功能的数据源类型。这包括用于训练模型从而为 AI 功能提供支持的数据。数据源类型分类如下：
选择格式分为选择加入/选择退出、否或不适用。这些标签标识了当客户和/或其用户的数据用于 AI 功能的开发/改进时可供其选择的形式。
我们提供两种加密类型的信息：静态加密和传输中加密。这两种加密类型都标有是或否名称。
卡的这一部分说明了（如适用），除了我们的标准安全机制外，还采用了哪些其他值得注意的机制来保护数据的机密性。这些保障措施同时适用于个人数据和公司数据。