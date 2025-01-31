Autodesk 信任中心

Autodesk 可信 AI

Autodesk 提供可信 AI，改变客户创造更美好世界的方式。我们将客户需求放在首位，并通过我们的 AI 信任原则保护客户数据。

AI 信任原则

Autodesk 致力于负责任、合乎道德和安全的 AI 开发、部署和使用。我们遵守严格的治理流程，以保护客户的个人数据和知识产权。我们在整个 AI 生命周期内实施负责任的测试和监控实践，以减轻或避免 AI 可能延续偏见、放大社会挑战或导致新风险途径的情况。

负责

我们在获取和管理数据，以及训练和提供公平安全的 AI 模型方面坚持高标准。

透明

我们对 AI 系统和数据的设计、开发和预期用途持开放态度。

担责

我们尊重客户的选择，并遵守法律法规。 

可靠

我们严格构建 AI 系统，力求提供准确性、有效性和一致性。

安全

我们致力于保护数据、知识产权和隐私，并提供安全的结果。

AI 的透明度

作为提供可信 AI 的持续承诺的一部分，我们开发了 AI 透明度卡，以披露与我们产品中使用的 AI 功能有关的信息。这些卡提供有关特性功能、数据源以及隐私和安全保障措施的详细信息。

Autodesk AI 透明度卡

如何阅读卡

Autodesk Fusion

自动约束

 

Fusion 自动约束功能可分析草图并提出约束和尺寸建议，以完全约束草图。 

 

查看卡（英文）

Autodesk Fusion

用于绘图自动化的紧固件分类

 

Fusion 用于绘图自动化的紧固件分类功能可检测、分类和省略工程图中的紧固件，从而提高工程图创建效率。

 

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Autodesk Maya

机器学习变形器

 

Maya 机器学习变形器功能可通过快速和交互的方式来模拟复杂的角色变形。

 

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Autodesk Revit

Revit 中的衍生式设计

 

Revit 中的衍生式设计功能可处理一个或多个处于紧张状态的输出，通过提供一系列最佳但有所取舍的结果，来改进设计研究。

 

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Dynamo

机器学习节点自动完成

 

Dynamo 机器学习节点自动完成功能接受节点输入，并在一组按层次结构排列的结果中推荐上游或下游节点。

 

查看卡（英文）

Autodesk 研究

Project Bernini 研究

 

Autodesk 研究 Project Bernini 研究模型可根据二维图像、文本、体素和点云等各种输入生成功能性三维形状

 

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慕尼黑圣卡耶坦教堂 (Theatinerkirche St. Kajetan) 和音乐厅广场的天际线景观。

欧盟委员会人工智能公约

Autodesk 自愿加入《欧盟人工智能公约》，该公约鼓励并支持各组织提前计划在整个欧盟范围内实施人工智能法案措施。

可信 AI 计划倡议

Autodesk 的可信 AI 计划负责我们的可信 AI 原则和实践，以及我们与政府和行业团体的合作，共同致力于实现负责任的 AI。

一位面带微笑的女士双臂交叉，面向前方站立，背景是同事们坐在会议桌旁。

治理、风险与合规

Autodesk 的信任组织由首席信任官领导，负责实施并持续审查准则和流程，以评估和降低 AI 风险。我们定期评估行业实践、标准和新兴趋势，以促进负责任的 AI 开发和使用，并遵守全球 AI、知识产权、数据保护和隐私法律法规。

现代建筑的概念渲染图，向上望去，建筑之间是蔚蓝的天空。

NIST 美国人工智能安全研究院联盟 (AISIC)

Autodesk 正在与美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的人工智能安全研究院联盟合作，为人工智能测量和政策制定以科学为基础且以经验为支持的指导方针和标准，为全球人工智能安全奠定基础。

显示一排排蓝色数据服务器的数据中心内部。

内容真实性倡议

Autodesk 是内容真实性倡议 (CAI) 的积极参与者，该倡议致力于为数字内容来源和媒体透明度创建安全系统。我们在 CAI 内开展的工作完全符合内容来源和真实性联盟 (C2PA) 或 C2PA 内容凭证于 2022 年发布的技术规范。

客户反馈

Autodesk 会定期征求客户的反馈意见，以了解他们当前对 AI 的看法，包括围绕 Autodesk 平台内 AI 的道德规范和使用所产生的担忧、挑战、期望和要求。听听他们怎么说。

AI 透明度卡指南

详细了解我们分享的有关 AI 功能的所有信息。

什么是 AI 透明度卡？

我们的 AI 透明度卡提供有关我们产品中使用的人工智能特性的功能、数据源以及隐私和安全保障措施的详细信息。

卡标题中包含哪些信息？

Autodesk 产品的名称和 AI 功能的名称显示在卡顶部，位于“AI 透明度卡”字样下方。

  • Autodesk 产品名称（例如 Autodesk Forma）
  • 产品中的 AI 功能（例如隐含碳分析）

描述传达了什么信息？

卡描述总结了在产品中使用 AI 功能时应执行的操作。

特征功能描述了什么？

特征功能描述了 AI 和/或机器学习 (ML) 技术的功能，这些功能使用以下三个术语之一来增强 AI 功能：

  • 自动化：Autodesk AI 通过自动执行过去需要手动操作或大量开销的步骤，减少了重复性工作，更大限度地减少了错误并腾出更多时间进行创造性工作和创新。
  • 分析：当最终用户面对海量复杂数据时，Autodesk AI 可为他们提供可操作的见解，帮助他们实时了解重要的内容，从而创建智能的解决方案。
  • 增强：Autodesk AI 通过上下文理解提高思考的速度、质量和广度，从而增强创造性探索和解决问题的能力。  

什么是模型源？

模型源描述了根据其开发模型从而为 AI 功能提供支持的源类型：

  • 专有：AI/ML 模型由 Autodesk 内部开发。
  • 开源：Autodesk 使用由第三方开发并提供给公众的 AI/ML 模型。
  • 许可：Autodesk 拥有使用第三方开发的 AI/ML 模型的许可。
  • 组合：AI/ML 模型的一部分由 Autodesk 内部开发，其余部分由第三方开发（开源和/或许可）。

主要技术是什么意思？

每个 AI 功能背后的模型都使用各种方法、途径和技术来从数据中学习、查找模式、执行任务并生成结果。我们使用的技术将为客户提高产品质量和价值。技术在不断发展，在某些情况下会使用多种技术，其中一些技术可能未在此处列出。此字段描述了用于开发 AI 功能的主要技术：

  • 变换器：一种机器学习技术，旨在处理和理解数据，以便更高效地执行顺序任务，例如语言翻译。
  • 编码：将数据转换为可由机器学习模型高效处理的特定格式的过程。
  • 分类：一种监督学习技术，可将项目归入预定义的类别，并根据历史数据预测新观察结果的类别。
  • 前馈神经网络 (NN)：一种深度学习技术，信息从输入到输出单向流动，没有任何循环或回路。
  • 预测器：从数据中学习，根据历史数据和模式对未来事件或结果做出明智预测的 AI 技术，例如预测结果、做出决策和提供见解。
  • 遗传算法：一种基于自然选择概念的求解约束和无约束优化问题的方法。
    • 约束优化问题使用解决问题时必须考虑的逻辑限制或条件。它们反映了现实世界在生产能力、库存、可用空间等方面的限制。
    • 无约束优化问题处理的是没有预定义的限制或条件供求解时考虑的情况。
  • 变换器扩散：一种变换器技术（请参见上文的“变换器”），它通过逐渐向数据添加噪波，逆转扩散过程来创建数据。

什么是用户导向功能？

用“是”或“否”表示，说明在采取任何最终操作之前，用户是否可以查看和/或进一步更新生成的输出。这就是所谓的“人机回环”。

个人数据信息显示什么？

本部分说明用于开发此功能的训练、测试或验证数据集中是否存在个人数据。 

数据源是什么？

该卡中列出的数据源名称标识了用于开发此功能的数据源类型。这包括用于训练模型从而为 AI 功能提供支持的数据。数据源类型分类如下：

  • 开源：在开放许可下可免费使用、修改和分发的数据。
  • 客户内容：客户或其授权用户提交或上传至产品的数据，在 Autodesk 使用条款中进一步定义为“您的内容”。
  • 合成数据：由系统或模型生成的数据，可以模仿和模拟真实数据的结构和统计属性。
  • 商业：根据限制性许可从第三方购买和/或获取的数据。
  • 混合：使用了多个数据源类别。
  • 客户培训：客户进行培训，并使用自己的专有数据。

什么是选择格式？

选择格式分为选择加入/选择退出不适用。这些标签标识了当客户和/或其用户的数据用于 AI 功能的开发/改进时可供其选择的形式。

  • 选择加入/选择退出：客户可以选择是否使用他们的数据进行功能开发/改进。
  • 否：不提供选择。
  • 不适用：选择不适用，因为没有客户内容用于功能开发/改进。

显示的加密信息是什么？

我们提供两种加密类型的信息：静态加密和传输中加密。这两种加密类型都标有名称。

  • 静态加密：指示数据是否在保存数据的数据库中加密。所有静态加密都使用高级加密标准 (AES) 256 位密钥长度，也称为 AES-256。
  • 传输中加密：指示数据是否在从一个点传输到另一个点时加密。Autodesk 通过 HTTPS 标准加密、采用 AES-256 的 RSA、最低使用 TLS 1.2 来执行传输中加密。

还提到了哪些其他保障措施？

卡的这一部分说明了（如适用），除了我们的标准安全机制外，还采用了哪些其他值得注意的机制来保护数据的机密性。这些保障措施同时适用于个人数据和公司数据。

  • 代币化：数据中的信息序列被分解成称为“代币”的较小单元。
  • 去标识化：标识符从数据中删除，并替换为占位符值。
  • 匿名化：数据集不包含任何可识别信息，也无法将信息链接回可识别信息。
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