Autodesk 致力于负责任、合乎道德和安全的 AI 开发、部署和使用。我们遵守严格的治理流程，以保护客户的个人数据和知识产权。我们在整个 AI 生命周期内实施负责任的测试和监控实践，以减轻或避免 AI 可能延续偏见、放大社会挑战或导致新风险途径的情况。