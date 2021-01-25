Autodesk 安全框架根据行业标准设计，确保一致的安全实践，从而实现构建安全、运行安全和保持安全
Autodesk 安全框架根据行业标准设计，确保一致的安全实践，从而实现构建安全、运行安全和保持安全
在产品中嵌入安全性是保护客户对Autodesk产品和服务的投资的关键环节。
我们从一开始就在产品和服务中构建安全性。我们将安全活动集成到开发工作的所有阶段，以确保在构建过程中及早发现并纠正问题
保证基础设施安全是我们保护客户信息的机密性、完整性和可用性的另一种重要方式
我们还直接在产品和部署基础设施中构建安全性。我们拥有终端保护、身份和访问管理、补丁和加固以及防范攻击等安全功能。我们将这些要素整合为管理安全相关事项的整体方法
通过了解我们的环境，我们可以深入了解持续可疑活动、活跃安全事件以及影响 Autodesk 和客户的持续漏洞利用行为
我们采取积极措施，通过适当的事件响应来防御这些威胁。我们与特定情况下涉及的所有团队和人员密切合作，以确保适当响应问题
通过报告 Autodesk 产品或服务中发现的安全事件、错误或漏洞，帮助我们保护应用程序
使用 Autodesk 授权软件，可以避免软件故障、过多接触恶意软件和相关风险。访问 Autodesk 授权软件以了解更多信息