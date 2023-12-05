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非授权 Autodesk 软件不是由 Autodesk 开发的，或者已被破解。如果使用非授权软件，您很有可能会遭受恶意软件和病毒攻击，而这对您的企业来说成本高昂。此外，这还会损害您的个人数据，并面临软件无法正常运行或完全宕机的风险。
Autodesk 授权软件是 Autodesk 开发并由 Autodesk 或我们的授权合作伙伴之一分销的产品。
授权软件未经篡改，不会受到恶意软件的侵害，可有效避免您的公司遭受重大经济损失。
如果使用 Autodesk 授权软件，您可以完全访问所有最新功能，从而提高工作效率。
如果使用授权软件，您可以联系我们的软件专家团队，帮助您成功完成项目。
大多数 Autodesk 授权产品都支持远程服务，有助于您更高效地管理座席。
如果您使用的是 Autodesk 软件的非授权副本，则可能已收到来自 Autodesk Genuine Service 的产品内通知。如果您收到上述消息之一，则需要通过 Autodesk 或 Autodesk 授权合作伙伴订购 Autodesk 授权软件。否则，可能会阻止您访问软件。
下面列举了一些您可能会收到的 Autodesk 产品内消息：
通知您使用的是非授权软件。
警告您可能会失去对产品的访问权限。
如果您继续使用非授权软件，则限制访问权限。
用户很容易在不知情的情况下订购到或使用非授权软件。未经授权的销售商可能会在拍卖网站上以极其优惠的价格出售非授权软件，或者将非授权软件与计算机硬件捆绑出售。
了解有关此重要问题的更多信息，并举报不合规行为或您怀疑可能销售或分销非授权 Autodesk 产品的网站，从而保护您自己和他人。