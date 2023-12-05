如果您使用的是 Autodesk 软件的非授权副本，则可能已收到来自 Autodesk Genuine Service 的产品内通知。如果您收到上述消息之一，则需要通过 Autodesk 或 Autodesk 授权合作伙伴订购 Autodesk 授权软件。否则，可能会阻止您访问软件。

下面列举了一些您可能会收到的 Autodesk 产品内消息：