许可合规团队会强制执行 Autodesk 的使用条款，并帮助客户解决软件安装和使用方面的任何不合规情况。我们希望帮助所有客户优化其软件并降低合规风险。因此，我们可能会选中贵公司进行审核，也称为软件许可检查。



任何拥有 Autodesk 产品的 Autodesk 客户都可能被选中参与此过程，这并不意味着 Autodesk 怀疑贵公司存在不合规行为。如果被选中，您将收到一封说明该过程的电子邮件或信件。