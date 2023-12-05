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非授权软件不是由 Autodesk 开发的，或者已被未经授权的人员更改或破解。不允许安装和使用非授权软件，否则贵公司可能会遭受恶意软件、病毒、网络钓鱼和其他基于软件的攻击。
许可合规团队会强制执行 Autodesk 的使用条款，并帮助客户解决软件安装和使用方面的任何不合规情况。我们希望帮助所有客户优化其软件并降低合规风险。因此，我们可能会选中贵公司进行审核，也称为软件许可检查。
任何拥有 Autodesk 产品的 Autodesk 客户都可能被选中参与此过程，这并不意味着 Autodesk 怀疑贵公司存在不合规行为。如果被选中，您将收到一封说明该过程的电子邮件或信件。
在审核（即软件许可检查）期间，主要检测 4 种不合规情况。如果检测到这些情况，您将负责根据 Autodesk 使用条款解决相应的合规性问题。
非授权软件不是由 Autodesk 开发的，或者已被未经授权的人员更改或破解。不允许安装和使用非授权软件，否则贵公司可能会遭受恶意软件、病毒、网络钓鱼和其他基于软件的攻击。
Autodesk 永久使用许可座席仅允许您在已订购永久使用许可座席的设备上使用产品，设备数量需与座席数量一致。
Autodesk 单（人）用户固定期限使用许可授权单（人）用户最多同时在三台设备上安装 Autodesk 产品，但该单（人）用户一次只能在一台设备上访问或使用该产品。每个用户都应具有单（人）用户固定期限使用许可座席。所有用户必须拥有自己的 Autodesk 用户 ID，并且不能与任何其他用户共享登录凭据。
Autodesk 在下列情况下提供特定许可：仅供合格教育机构的学生和教师使用、在教育机构中部署和在学生拥有的硬件上使用。这些教育许可不得用于商业用途。
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与许可合规代表一起解决任何不合规情况。