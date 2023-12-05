管理软件

通过管理组织的软件资产来保护您的工作成果。

什么是软件管理？

软件管理是一种实践操作，用于管理组织内软件资产的生命周期。 
 
智能软件资产管理实践可帮助您的企业管理复杂许可，防止出现不合规情况。它还可以发现许可部署过多或不足的情况，从而帮助您节省资金。 
 
软件管理不仅仅是为了避免不合规情况，还有助于保护您的工作成果，保证工作效率，并实现企业智能化。

软件管理如何为您的企业提供帮助

控制成本

根据您的需求匹配软件资产，消除或重新分配未充分利用的产品。

 

降低风险

阻止从未经授权的站点下载，从而降低计算机感染恶意软件的风险。

 

软件管理方面的常见错误

在安装和部署 Autodesk 软件时应避免以下常见错误： 

  • 认为所有软件许可协议/使用条款都是相同的。 
  • 员工下载非授权软件。 
  • 不事先清理就重用计算机。
  • 共享登录信息
  • 让员工/各部门订购自己的软件。 

管理软件资产的 3 个步骤

1.制定策略

将策略和程序落实到位，确定软件管理职责。例如，集中化软件订购的过程以及关于软件使用的公司政策声明。

2.审核软件

列出您的软件资产清单，并将其与您授权允许的软件进行比较，以确定合规或不合规的软件。这还有助于发现已过期或不需要的软件。

3.安排例行审核

定期安排内部审核，确保在业务变更或增长时仍保持合规。

了解有关软件管理的更多信息

商业软件联盟 (BSA)

商业软件联盟 (BSA) 已编制软件资产管理方面的最佳实践和行业标准。