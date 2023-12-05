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软件管理是一种实践操作，用于管理组织内软件资产的生命周期。
智能软件资产管理实践可帮助您的企业管理复杂许可，防止出现不合规情况。它还可以发现许可部署过多或不足的情况，从而帮助您节省资金。
软件管理不仅仅是为了避免不合规情况，还有助于保护您的工作成果，保证工作效率，并实现企业智能化。
根据您的需求匹配软件资产，消除或重新分配未充分利用的产品。
阻止从未经授权的站点下载，从而降低计算机感染恶意软件的风险。
在安装和部署 Autodesk 软件时应避免以下常见错误：
将策略和程序落实到位，确定软件管理职责。例如，集中化软件订购的过程以及关于软件使用的公司政策声明。
列出您的软件资产清单，并将其与您授权允许的软件进行比较，以确定合规或不合规的软件。这还有助于发现已过期或不需要的软件。
定期安排内部审核，确保在业务变更或增长时仍保持合规。
商业软件联盟 (BSA) 已编制软件资产管理方面的最佳实践和行业标准。