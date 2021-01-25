您始终可以更改或删除帐户。只需登录并按照说明编辑您的个人资料信息即可。出于您和我们的安全考虑，我们将在完成您的请求之前验证您的身份。
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我们相信，客户应该对自己的数据有选择权，并且我们致力于在收集什么数据以及如何使用、共享和存储这些数据方面保持透明。
我们遵循“通过设计保护隐私”原则，这些原则对由 Autodesk 拥有或控制的数据的处理起到管理作用。这些原则在全球范围内适用，并反映在整个公司的发展计划、业务计划和日常运营中。
我们遵循 Autodesk 的隐私原则，并在收集或使用个人数据时进行隐私影响评估。此外，我们还为员工提供常规以及针对特定角色的隐私培训。
我们的所有员工、临时工和子公司都必须遵守我们的隐私声明，并遵守有关 Autodesk 总体数据保护要求和隐私原则的内部政策、标准和指导方针：
我们是 BSA | 软件联盟和信息技术产业协会 (ITIC) 的成员，并支持他们倡导改善隐私保护的公共政策的工作。
Autodesk 隐私声明阐述了我们如何处理个人数据、如何访问和更新这些数据，以及与第三方交互时如何保护这些数据。
Cookie 声明描述了我们如何在应用程序中使用 Cookie、标记和像素。其中包含指向工具的链接，供用户设置其 Cookie 首选项。
儿童隐私声明介绍了我们如何收集、处理、存储和删除儿童个人数据。
候选人隐私声明描述了我们如何收集、处理、存储和删除有关求职者和潜在候选人的个人数据。
我们提供指向其他重要法律文档的链接，这些文档可能有助于您全面了解我们的服务和权利，包括我们的一般条款、特殊条款、固定期限的使用许可权益和 固定期限的使用许可类型。
此外，Autodesk 还提供了数据处理附录 (DPA)，其中规定了 Autodesk 作为个人数据处理者在 GDPR 下应履行的义务。请联系我们获取副本。
我们预计，由于欧洲法院对 Schrems II 的裁决，我们的客户继续使用 Autodesk 服务以及在欧盟和美国之间传输数据的能力不会立即发生任何变化。在该案中，法院宣布《欧美隐私盾协议》无效，并支持根据标准合同条款 (SCC) 将个人数据从欧盟传输到其他国家。有关详细信息，请参见常见问题解答。
您可在上文的“法律条款”标题下，申请获取我们的最新 DPA 的副本。有关详细信息，请访问我们的常见问题解答和最新的 Autodesk 透明度报告。
Autodesk 透明度报告阐述了 Autodesk 在回应政府机构出于执法目的针对客户数据提出请求方面的政策。该报告还提供了有关 Autodesk 收到的请求类型以及 Autodesk 如何响应这些请求的统计信息。
通过报告 Autodesk 产品或服务中发现的安全事件、错误或漏洞，帮助我们保护应用程序
使用 Autodesk 授权软件，可以避免软件故障、过多接触恶意软件和相关风险。访问 Autodesk 授权软件以了解更多信息