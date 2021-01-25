要检查当前产品或服务中断的状态，或查看即将实施的维护计划，请访问“运行状况”面板
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Autodesk 将其服务设计为可扩展服务，为我们的客户提供可靠、灵活、安全的应用程序
我们维护独立的暂存和生产环境，与我们的公司网络隔离，只有授权人员才能访问这些环境。默认情况下，所有进入我们生产网络的流量都被拒绝，并且必须遍历完全冗余的容错基础设施
我们制定了政策和标准，以确保遵守安全性、可用性和机密性承诺，并定期对我们的云环境进行内部和外部风险评估和核查。我们监控运行能力和使用情况数据，以管理不断变化的需求，并启用额外容量来满足我们的系统要求
我们制定了针对关键活动的运营流程，例如应用程序发布管理、硬件和操作系统升级以及系统运行状况监控
我们的补丁管理政策有助于确保有效的补丁部署。在可能的情况下，经过相关授权安全人员的批准，自动化系统会检查新的补丁，同时准备部署列表。
我们的事件管理政策定义了推动事件解决的最佳实践，并以信息技术基础设施库 (ITIL) v3 框架为指导。该政策的目标是收集和分发事件信息，以便不断改进流程，并根据积累的知识来推动未来响应
我们的容量管理政策根据资源使用统计信息收集和调整计算资源，从而帮助我们保持较高的可用性。我们定期进行性能和负载测试，以确保我们的服务可灵活应对使用高峰
通过报告 Autodesk 产品或服务中发现的安全事件、错误或漏洞，帮助我们保护应用程序
使用 Autodesk 授权软件，可以避免软件故障、过多接触恶意软件和相关风险。访问 Autodesk 授权软件以了解更多信息