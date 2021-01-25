Autodesk持续监控我们的运行环境，及时发现潜在威胁，并采取检测、纠正和保护措施以确保迅速作出响应
我们密切监控威胁信号，并使用各种监控和可见性工具快速识别异常行为
我们通过内部和外部现象获取信息，并采取主动措施来防御恶意活动、威胁和持续利用的行为，以便我们做出适当响应。
确定适当响应后，我们将与跨职能团队密切合作，以消除我们环境中的威胁，并验证删除是否成功。
Autodesk安全部门将对任何内部检测到的或外部各方报告的安全事件或漏洞做出响应
我们致力于调查每起安全事件，并确定适当响应，包括与客户进行及时、一致沟通。如果您需要注意安全事件、漏洞或补丁程序通知，我们将在“安全公告”页面（英文）上通过信任中心发布安全更新
对于更敏感的问题，我们可能会根据适用法律直接向您提供最新信息
我们支持私下向我们报告的安全漏洞的协调披露，并将与研究人员密切合作以制定解决方案。如果发现潜在安全漏洞，请将其报告给 Autodesk 安全部门
通过报告 Autodesk 产品或服务中发现的安全事件、错误或漏洞，帮助我们保护应用程序
使用 Autodesk 授权软件，可以避免软件故障、过多接触恶意软件和相关风险。访问 Autodesk 授权软件以了解更多信息