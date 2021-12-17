AUTODESK 信任中心

构建安全、合规的产品

我们对 Autodesk 流程和安全控制执行独立核查，以帮助保护您的数据安全。

查看合规性状态

合规产品，核查已认证

Autodesk 根据行业最佳实践实施安全政策，并定期进行内部和外部核查、证明和第三方安全评估。

外部核查、证明和认证

我们已为产品选择了行业标准证明和认证 — SSAE-16 AT 101 SOC 2 证明、ISO 27001ISO 27017 以及 ISO 27018 认证。

下面提供了与产品和服务相关的证明和认证。要阅读完整的 Autodesk SSAE16-SOC 2 核查报告或进一步查询下列产品的合规性状态，请联系我们

Autodesk TinkerCAD 是一款用于三维设计、电子电路设计和编码的免费 Web 和移动应用，已获得 KidSAFE 和儿童网络隐私保护法 (COPPA) 认证。TinkerCAD 已经过 KidSAFE 独立审核、认证和列名，符合某些网络安全和隐私标准。
 

安全和风险评估

我们定期执行内部核查和风险评估，以监控环境变化，测试政策和程序，并识别新出现的风险。

渗透测试

我们测试系统、基础设施、产品和服务，以确定这些资产的可利用性并发现其漏洞，从而更好地保护客户。

产品合规性状态

以下是针对 SOC 2、ISO 27000 系列和英国网络安全标准所核查的产品列表。

Autodesk Docs

  • Document Management (美国和欧洲)
  • Issues (美国和欧洲)
  • Apps (美国和欧洲)
  • PlanGrid Services
  • Account Administration (美国和欧洲)
  • Locations (美国和欧洲)
  • Reports (美国和欧洲)
  • Document Data Service (美国和欧洲)
  • Microsoft Office File Access Service (美国和欧洲)
  • Data Connector (美国和欧洲)

Autodesk Build

  • Cost Management (美国和欧洲)
  • Field Management
  • Insight (美国和欧洲)
  • Project Management (美国和欧洲)
  • Sheets
  • Schedule

Autodesk BIM Collaborate

  • Model Coordination (美国和欧洲)
  • Design Collaboration (美国和欧洲)

Autodesk BIM Collaborate PRO

  • Revit Cloud Models (美国和欧洲)
  • Collaboration for AutoCAD Plant 3D (美国和欧洲)
  • Revit Cloud Model Upgrade

Autodesk Takeoff

BIM 360 Docs

  • BIM 360 Document Management (美国和欧洲)
  • BIM 360 Issues (美国和欧洲)
  • BIM 360 Apps (美国和欧洲)
  • BIM 360 Account Administration (美国和欧洲)
  • BIM 360 Locations (美国和欧洲)
  • BIM 360 Reports (美国和欧洲)
  • BIM 360 Document Data Service (美国和欧洲)
  • BIM 360 Microsoft Office File Access Service (美国和欧洲)
  • BIM 360 Data Connector (美国和欧洲)

BIM 360 Build

  • BIM 360 Cost Management (美国和欧洲)
  • BIM 360 Field Management (美国和欧洲)
  • BIM 360 Insight (美国和欧洲)
  • BIM 360 Project Management (美国和欧洲))

BIM 360 Design

  • BIM 360 Design Collaboration (美国和欧洲)
  • Revit Cloud Models (美国和欧洲)
  • Collaboration for AutoCAD Plant 3D (美国和欧洲)
  • Revit Cloud Model Upgrade

BIM 360 Model Coordination (美国和欧洲)

PlanGrid

Innovyze

  • Innovyze Emagin
  • Innovyze360 Asset
  • Innovyze360 Insight

Autodesk Forma (SOC 2 Type 1)

  • Autodesk Docs
  • Autodesk Build
  • Autodesk BIM Collaborate
  • Autodesk BIM Collaborate PRO
  • Autodesk Takeoff
  • BIM 360 Docs
  • BIM 360 Build
  • BIM 360 Design
  • BIM 360 Model Coordination
  • BIM 360 Ops
  • PlanGrid
  • Fusion 360 (ISO 27001 Only)
  • Fusion 360 Manage (以前称为 Fusion Lifecycle)
  • Flow Production Tracking (以前 ShotGrid)
  • Network Licencing Reporting Manager (ISO 27001 Only)

Autodesk Docs

  • Document Management (欧洲)
  • Issues (欧洲)
  • Apps (欧洲)
  • Account Administration (欧洲)
  • Locations (欧洲)
  • Reports (欧洲)
  • Document Data Service (欧洲)
  • Microsoft Office File Access Service (欧洲)
  • Data Connector (欧洲)

Autodesk Build

  • Cost Management (欧洲)
  • Insight (欧洲)
  • Project Management (欧洲)

Autodesk BIM Collaborate PRO

  • Revit Cloud Models (欧洲)
  • Collaboration for AutoCAD Plant 3D (欧洲)

BIM 360 Docs

  • BIM 360 Document Management (欧洲)
  • BIM 360 Issues (欧洲)
  • BIM 360 Apps (欧洲)
  • BIM 360 Account Administration (欧洲)
  • BIM 360 Locations (欧洲)
  • BIM 360 Reports (欧洲)
  • BIM 360 Document Data Service (欧洲)
  • BIM 360 Microsoft Office File Access Service (欧洲)
  • BIM 360 Data Connector (欧洲)

BIM 360 Build

  • BIM 360 Cost Management (欧洲)
  • BIM 360 Field Management (欧洲)
  • BIM 360 Insight (欧洲)
  • BIM 360 Project Management (欧洲)

Autodesk 生产可信产品

我们会定期评估信息实践，以维护我们在不断变化的隐私法规下的义务。

  • 两个戴着安全帽的人拿着一大块玻璃，并将其放置到建筑的天窗上

    通用数据保护条例 (GDPR)

    根据 2018 年 5 月 25 日全面生效的 GDPR，我们在处理个人数据时继续履行应尽的义务。详细了解我们为确保遵守更新、更严格的法规而采取的措施。

    查看常见问题解答

  • 施工人员使用周围的渲染墙图构建胶合板基础

    加利福尼亚州消费者隐私法案 (CCPA)

    根据 2020 年 1 月 1 日生效的 CCPA，我们在处理加利福尼亚州消费者的个人信息时也履行了应尽的义务。详细了解我们为确保遵守最全面的美国隐私法而采取的措施。

    查看常见问题解答

  • 一位戴着白色安全帽、穿着上衣的女性正在工地使用平板电脑

    巴西通用数据保护法 (LGPD)

    2020 年 9 月 18 日生效的 LGPD 规定了处理巴西个人数据的规则。详细了解我们为遵守 LGPD 而采取的措施。

    查看常见问题解答

  • 两个人在技术中心分析一小片电影技术

    中国个人信息保护法 (PIPL)

    中国个人信息保护法 (PIPL) 于 2021 年 11 月 1 日生效。PIPL 为处理与中国个人相关的信息制定了新规则。详细了解我们为遵守 PIPL 而采取的措施。

    查看常见问题解答

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通过报告 Autodesk 产品或服务中发现的安全事件、错误或漏洞，帮助我们保护应用程序。

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