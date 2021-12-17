Autodesk 根据行业最佳实践实施安全政策，并定期进行内部和外部核查、证明和第三方安全评估。
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Autodesk TinkerCAD 是一款用于三维设计、电子电路设计和编码的免费 Web 和移动应用，已获得 KidSAFE 和儿童网络隐私保护法 (COPPA) 认证。TinkerCAD 已经过 KidSAFE 独立审核、认证和列名，符合某些网络安全和隐私标准。
我们定期执行内部核查和风险评估，以监控环境变化，测试政策和程序，并识别新出现的风险。
我们测试系统、基础设施、产品和服务，以确定这些资产的可利用性并发现其漏洞，从而更好地保护客户。
以下是针对 SOC 2、ISO 27000 系列和英国网络安全标准所核查的产品列表。
Autodesk Docs
Autodesk Build
Autodesk BIM Collaborate
Autodesk BIM Collaborate PRO
Autodesk Takeoff
BIM 360 Docs
BIM 360 Build
BIM 360 Design
BIM 360 Model Coordination (美国和欧洲)
PlanGrid
Innovyze
Autodesk Forma (SOC 2 Type 1)
Autodesk Docs
Autodesk Build
Autodesk BIM Collaborate PRO
BIM 360 Docs
BIM 360 Build
我们会定期评估信息实践，以维护我们在不断变化的隐私法规下的义务。
根据 2018 年 5 月 25 日全面生效的 GDPR，我们在处理个人数据时继续履行应尽的义务。详细了解我们为确保遵守更新、更严格的法规而采取的措施。
根据 2020 年 1 月 1 日生效的 CCPA，我们在处理加利福尼亚州消费者的个人信息时也履行了应尽的义务。详细了解我们为确保遵守最全面的美国隐私法而采取的措施。
2020 年 9 月 18 日生效的 LGPD 规定了处理巴西个人数据的规则。详细了解我们为遵守 LGPD 而采取的措施。
中国个人信息保护法 (PIPL) 于 2021 年 11 月 1 日生效。PIPL 为处理与中国个人相关的信息制定了新规则。详细了解我们为遵守 PIPL 而采取的措施。
通过报告 Autodesk 产品或服务中发现的安全事件、错误或漏洞，帮助我们保护应用程序。
使用 Autodesk 授权软件，可以避免软件故障、过多接触恶意软件和相关风险。访问 Autodesk 授权软件以了解更多信息。