娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
* 含 6% 预估增值税
面向施工的 AI 助手
Construction Cloud 中的 Autodesk Assistant 支持对施工项目数据的智能访问，从而从项目规范开始提供切实可行的见解。
标记输入和标记辅助
AutoCAD 标记输入和标记辅助功能会将图形的标记版本放置在原始文件之上，以帮助查看和合并更改。将标记标识为文字、引线和修订云线。使用户可以轻松地将它们转换为 AutoCAD 对象。
自动符号检测
TakeOff 自动符号检测功能可自动检测工程图上的相同符号并进行计数。
Construction IQ
Construction Cloud Construction IQ 功能可分析数据并生成可视化面板；该面板可围绕设计、质量、安全和项目管理工作流识别施工风险并确定其优先级。
自动规范分项
Construction Cloud 自动规范分项工具旨在自动将大型规范文档拆分为易于理解的分项。
投标转发
BuildingConnected 投标转发功能可使分包商自动从投标邀请电子邮件中提取关键信息至投标看板，实现对多家总承包商邀请的智能管理与集中汇总。
自动提交资料日志
AutoSpecs 自动提交资料日志功能可在几分钟内自动读取规范文档并生成提交资料日志。
分包商建议
BuildingConnected 分包商建议功能可根据地理位置和行业专业知识推荐最合适的分包商，以邀请其参与项目投标。
制造加工进给量与转速推荐
Fusion 制造加工进给量与转速推荐功能可精准预测并推荐设计所需的切削进给率与主轴转速参数。
制造顾问
通过 Fusion 制造顾问功能，您可以询问 Fusion for Manufacturing 使用相关问题。
Autodesk Assistant（Beta 版）
Autodesk Assistant for Revit 将自然语言 AI 引入 Revit 平台，旨在提升用户体验与工作效率，同时激发用户的创作潜能。
Form Explorer
Alias Form Explorer 功能可通过文本描述自动生成车辆三维曲面。
Autodesk Assistant
AutoCAD 中的 Autodesk 助手可提供 AI 引导的自助服务，并支持用户直接从软件内部联系技术支持。
智能块：替换
AutoCAD 智能块：替换功能可智能推荐用户块库中的相似图块，以便更换。该功能通过综合运用对象的几何属性与文本属性，精准判定匹配结果。
智能块：搜索和转换
AutoCAD 智能块：搜索和转换功能可智能推荐用户块库中的相似图块，以便快速搜索并转换资源。该功能通过综合运用对象的几何属性与文本属性，精准判定匹配结果。
运动生成器
Maya 运动生成器功能可以仅从几个关键帧或一个运动路径生成角色运动。
机器学习画面融合
Flame 机器学习画面融合功能可通过帧间变形与效果融合技术，智能解决棘手的跳剪编辑问题。
机器学习超分辨率
Flame 机器学习超分辨率功能可为用户提供增强视频序列分辨率/画质的智能处理方案。
显著特征抠像
Flame 显著特征抠像功能可智能检测动态视频边界框内的对象，并自动提取遮罩以供合成使用。
详细了解我们分享的有关 AI 功能的所有信息。
Autodesk 产品的名称和 AI 功能的名称显示在卡顶部，位于“AI 透明度卡”字样下方。
卡描述总结了在产品中使用 AI 功能时应执行的操作。
功能特性通过以下三个术语描述增强 AI 功能的 AI 和/或机器学习技术能力：
模型源描述了根据其开发模型从而为 AI 功能提供支持的源类型：
每个 AI 功能背后的模型都使用各种方法、途径和技术来从数据中学习、查找模式、执行任务并生成结果。我们使用的技术将为客户提高产品质量和价值。技术在不断发展，在某些情况下会使用多种技术，其中一些技术可能未在此处列出。此字段描述了用于开发 AI 功能的主要技术：
用“是”或“否”表示，说明在采取任何最终操作之前，用户是否可以查看和/或进一步更新生成的输出。这就是所谓的“人机回环”。
本部分说明用于开发此功能的训练、测试或验证数据集中是否存在个人数据。
该卡中列出的数据源名称标识了用于开发此功能的数据源类型。这包括用于训练模型从而为 AI 功能提供支持的数据。数据源类型分类如下：
选择格式分为选择加入/选择退出、否或不适用。这些标签标识了当客户和/或其用户的数据用于 AI 功能的开发/改进时可供其选择的形式。
我们提供两种加密类型的信息：静态加密和传输中加密。这两种加密类型都标有是或否名称。
卡的这一部分说明了（如适用），除了我们的标准安全机制外，还采用了哪些其他值得注意的机制来保护数据的机密性。这些保障措施同时适用于个人数据和公司数据。