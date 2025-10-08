卡的这一部分说明了（如适用），除了我们的标准安全机制外，还采用了哪些其他值得注意的机制来保护数据的机密性。这些保障措施同时适用于个人数据和公司数据。

代币化： 数据中的信息序列被分解成称为“代币”的较小单元。

数据中的信息序列被分解成称为“代币”的较小单元。 去标识化： 标识符从数据中删除，并替换为占位符值。

标识符从数据中删除，并替换为占位符值。 匿名化：数据集不包含任何可识别信息，也无法将信息链接回可识别信息。