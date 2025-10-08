Autodesk AI 透明度卡

AI 透明度

我们的 AI 透明度卡提供有关我们产品中使用的人工智能特性的功能、数据源以及隐私和安全保障措施的详细信息。要了解更多详情，请探索我们的卡片解析

排序

Fusion

自动约束

Fusion 自动约束功能可分析草图并提出约束和尺寸建议，以完全约束草图。

查看卡

Fusion

用于绘图自动化的紧固件分类

Fusion 用于绘图自动化的紧固件分类功能可检测、分类和省略工程图中的紧固件，从而提高工程图创建效率。

查看卡

Maya

机器学习变形器

Maya 机器学习变形器功能可通过快速和交互的方式来模拟复杂的角色变形。

查看卡

Revit

Revit 中的衍生式设计

Revit 衍生式设计功能可处理一个或多个处于紧张状态的输出，通过提供一系列最佳但有所取舍的结果，来改进设计研究。

查看卡

Dynamo

机器学习节点自动完成

Dynamo 机器学习节点自动完成功能可根据输入的节点，在层级化排序的结果列表中智能推荐上游或下游关联节点。

查看卡

Flame

机器学习深度

Flame 机器学习深度功能可分析图像并计算深度数据通道，以用于简化 VFX 和后期制作工作流，例如用于基于摄影机深度进行色彩分级的蒙版隔离。

查看卡

Flame

天空提取抠像器

Flame 天空提取抠像器功能可智能检测动态视频中的天空区域并自动分离，同时提取遮罩以供合成使用。

查看卡

Flame

摄影机分析

Flame 摄影机分析功能可根据二维摄影机序列生成三维点云，以在场景中定位对象、应用遮罩和色彩分级。

查看卡

Flame

人脸语义抠像器

Flame 人脸语义抠像器功能可检测并自动隔离人脸的各个部位，隔离移动视频中的人头，并提取蒙版以进行合成。

查看卡

Flame

机器学习时间扭曲

Flame 机器学习时间扭曲功能可自动为慢动作镜头创建额外的帧。

查看卡

Flame

人体语义抠像器

Flame 人体语义抠像器功能可在移动的视频中隔离人体，并提取蒙版以进行合成。

查看卡

Construction Cloud

照片自动标记

Construction Cloud 照片自动标记功能可自动将多达 50 个施工元素标记作为元数据添加到照片。

查看卡

Construction Cloud

面向施工的 AI 助手

Construction Cloud 中的 Autodesk Assistant 支持对施工项目数据的智能访问，从而从项目规范开始提供切实可行的见解。

查看卡

AutoCAD

标记输入和标记辅助

AutoCAD 标记输入和标记辅助功能会将图形的标记版本放置在原始文件之上，以帮助查看和合并更改。将标记标识为文字、引线和修订云线。使用户可以轻松地将它们转换为 AutoCAD 对象。

查看卡

AutoCAD

智能块：检测和转换（技术预览）

AutoCAD 智能块：检测和转换功能会自动检测图形中的各种分解对象，并帮助将它们转换为块。

查看卡

Takeoff

自动符号检测

TakeOff 自动符号检测功能可自动检测工程图上的相同符号并进行计数。

查看卡

Construction Cloud

Construction IQ

Construction Cloud Construction IQ 功能可分析数据并生成可视化面板；该面板可围绕设计、质量、安全和项目管理工作流识别施工风险并确定其优先级。

查看卡

Construction Cloud、Docs

自动规范分项

Construction Cloud 自动规范分项工具旨在自动将大型规范文档拆分为易于理解的分项。

查看卡

BuildingConnected

投标转发

BuildingConnected 投标转发功能可使分包商自动从投标邀请电子邮件中提取关键信息至投标看板，实现对多家总承包商邀请的智能管理与集中汇总。

查看卡

AutoSpecs

自动提交资料日志

AutoSpecs 自动提交资料日志功能可在几分钟内自动读取规范文档并生成提交资料日志。

查看卡

BuildingConnected

分包商建议

BuildingConnected 分包商建议功能可根据地理位置和行业专业知识推荐最合适的分包商，以邀请其参与项目投标。

查看卡

Fusion

制造加工进给量与转速推荐

Fusion 制造加工进给量与转速推荐功能可精准预测并推荐设计所需的切削进给率与主轴转速参数。

查看卡

Fusion

制造顾问

通过 Fusion 制造顾问功能，您可以询问 Fusion for Manufacturing 使用相关问题。

查看卡

Revit

Autodesk Assistant（Beta 版）

Autodesk Assistant for Revit 将自然语言 AI 引入 Revit 平台，旨在提升用户体验与工作效率，同时激发用户的创作潜能。

查看卡

Alias

Form Explorer

Alias Form Explorer 功能可通过文本描述自动生成车辆三维曲面。

查看卡

AutoCAD

Autodesk Assistant

AutoCAD 中的 Autodesk 助手可提供 AI 引导的自助服务，并支持用户直接从软件内部联系技术支持。

查看卡

AutoCAD

智能块：替换

AutoCAD 智能块：替换功能可智能推荐用户块库中的相似图块，以便更换。该功能通过综合运用对象的几何属性与文本属性，精准判定匹配结果。

查看卡

AutoCAD

智能块：搜索和转换

AutoCAD 智能块：搜索和转换功能可智能推荐用户块库中的相似图块，以便快速搜索并转换资源。该功能通过综合运用对象的几何属性与文本属性，精准判定匹配结果。

查看卡

Maya

运动生成器

Maya 运动生成器功能可以仅从几个关键帧或一个运动路径生成角色运动。

查看卡

Flame

机器学习画面融合

Flame 机器学习画面融合功能可通过帧间变形与效果融合技术，智能解决棘手的跳剪编辑问题。

查看卡

Flame

机器学习超分辨率

Flame 机器学习超分辨率功能可为用户提供增强视频序列分辨率/画质的智能处理方案。

查看卡

Flame

显著特征抠像

Flame 显著特征抠像功能可智能检测动态视频边界框内的对象，并自动提取遮罩以供合成使用。

查看卡

AI 透明度卡指南

详细了解我们分享的有关 AI 功能的所有信息。

卡标题中包含哪些信息？

Autodesk 产品的名称和 AI 功能的名称显示在卡顶部，位于“AI 透明度卡”字样下方。

  • Autodesk 产品名称（例如 Autodesk Forma）
  • 产品中的 AI 功能（例如隐含碳分析）

描述传达了什么信息？

卡描述总结了在产品中使用 AI 功能时应执行的操作。

功能特性描述什么？

功能特性通过以下三个术语描述增强 AI 功能的 AI 和/或机器学习技术能力：

  • 自动化：Autodesk AI 通过自动执行过去需要手动操作或大量开销的步骤，减少了重复性工作，更大限度地减少了错误并腾出更多时间进行创造性工作和创新。
  • 分析：当最终用户面对海量复杂数据时，Autodesk AI 可为他们提供可操作的见解，帮助他们实时了解重要的内容，从而创建智能的解决方案。
  • 增强：Autodesk AI 通过上下文理解提高思考的速度、质量和广度，从而增强创造性探索和解决问题的能力。  

什么是模型源？

模型源描述了根据其开发模型从而为 AI 功能提供支持的源类型：

  • 专有：AI/ML 模型由 Autodesk 内部开发。
  • 开源：Autodesk 使用由第三方开发并提供给公众的 AI/ML 模型。
  • 许可：Autodesk 拥有使用第三方开发的 AI/ML 模型的许可。
  • 组合：AI/ML 模型的一部分由 Autodesk 内部开发，其余部分由第三方开发（开源和/或许可）。

主要技术是什么意思？

每个 AI 功能背后的模型都使用各种方法、途径和技术来从数据中学习、查找模式、执行任务并生成结果。我们使用的技术将为客户提高产品质量和价值。技术在不断发展，在某些情况下会使用多种技术，其中一些技术可能未在此处列出。此字段描述了用于开发 AI 功能的主要技术：

  • 变换器：一种机器学习技术，旨在处理和理解数据，以便更高效地执行顺序任务，例如语言翻译。
  • 编码：将数据转换为可由机器学习模型高效处理的特定格式的过程。
  • 分类：一种监督学习技术，可将项目归入预定义的类别，并根据历史数据预测新观察结果的类别。
  • 前馈神经网络 (NN)：一种深度学习技术，信息从输入到输出单向流动，没有任何循环或回路。
  • 预测器：从数据中学习，根据历史数据和模式对未来事件或结果做出明智预测的 AI 技术，例如预测结果、做出决策和提供见解。
  • 遗传算法：一种基于自然选择概念的求解约束和无约束优化问题的方法。
    • 约束优化问题使用解决问题时必须考虑的逻辑限制或条件。它们反映了现实世界在生产能力、库存、可用空间等方面的限制。
    • 无约束优化问题处理的是没有预定义的限制或条件供求解时考虑的情况。
  • 变换器扩散：一种变换器技术（请参见上文的“变换器”），它通过逐渐向数据添加噪波，逆转扩散过程来创建数据。

什么是用户导向功能？

用“是”或“否”表示，说明在采取任何最终操作之前，用户是否可以查看和/或进一步更新生成的输出。这就是所谓的“人机回环”。

个人数据信息显示什么？

本部分说明用于开发此功能的训练、测试或验证数据集中是否存在个人数据。 

数据源是什么？

该卡中列出的数据源名称标识了用于开发此功能的数据源类型。这包括用于训练模型从而为 AI 功能提供支持的数据。数据源类型分类如下：

  • 开源：在开放许可下可免费使用、修改和分发的数据。
  • 客户内容：客户或其授权用户提交或上传至产品的数据，在 Autodesk 使用条款中进一步定义为“您的内容”。
  • 合成数据：由系统或模型生成的数据，可以模仿和模拟真实数据的结构和统计属性。
  • 商业：根据限制性许可从第三方购买和/或获取的数据。
  • 混合：使用了多个数据源类别。
  • 客户培训：客户进行培训，并使用自己的专有数据。

什么是选择格式？

选择格式分为选择加入/选择退出不适用。这些标签标识了当客户和/或其用户的数据用于 AI 功能的开发/改进时可供其选择的形式。

  • 选择加入/选择退出：客户可以选择是否使用他们的数据进行功能开发/改进。
  • 否：不提供选择。
  • 不适用：选择不适用，因为没有客户内容用于功能开发/改进。

显示的加密信息是什么？

我们提供两种加密类型的信息：静态加密和传输中加密。这两种加密类型都标有名称。

  • 静态加密：指示数据是否在保存数据的数据库中加密。所有静态加密都使用高级加密标准 (AES) 256 位密钥长度，也称为 AES-256。
  • 传输中加密：指示数据是否在从一个点传输到另一个点时加密。Autodesk 通过 HTTPS 标准加密、采用 AES-256 的 RSA、最低使用 TLS 1.2 来执行传输中加密。

还提到了哪些其他保障措施？

卡的这一部分说明了（如适用），除了我们的标准安全机制外，还采用了哪些其他值得注意的机制来保护数据的机密性。这些保障措施同时适用于个人数据和公司数据。

  • 代币化：数据中的信息序列被分解成称为“代币”的较小单元。
  • 去标识化：标识符从数据中删除，并替换为占位符值。
  • 匿名化：数据集不包含任何可识别信息，也无法将信息链接回可识别信息。
