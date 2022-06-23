新功能
Content Catalog
基于远程服务的数字资产管理解决方案为设计团队提供经批准的 BIM 模型数字资源集中源，从而提高效率和工作效率。（视频：2 分 16 秒）（英文）
AutoCAD 标记导入
通过标记导入功能，直接在 AutoCAD 中从 Autodesk Docs 导入和同步 PDF 标记文件。
三维问题标记
在查看三维模型和聚合时，轻松传达已确定问题。(视频：53 秒)（英文）
连接设计与施工
在 Autodesk Construction Cloud 平台上连接团队，可以轻松地将信息从设计传输到施工。
文档编制控制
使用结构化文件夹和强大的权限工具，将适当的信息交由适当的人员。
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文档批准
减少手动操作，并在发布和共享前自动审查图形、模型和文档。
整套标记工具
使用整套标记工具与项目团队进行沟通和协作。
集中跟踪问题
从单一集中列表跟踪和解决问题，并加强问责制。
创建和跟踪附函
可轻松创建附函并将其与项目团队共享，且可以使用全审核跟踪记录进行跟踪。
Desktop Connector
使用 Desktop Connector 直接从您的桌面打开、保存、移动、重命名和删除文件。
与 AutoCAD、Revit 和 Civil 3D 集成
使用 AutoCAD、Revit 和 Civil 3D 等集成式 Autodesk 工具简化工作流并减少重复。
支持二维和三维
无缝上传和查看二维工程图和三维模型，让团队获取正确信息。
增强
桥接
在帐户间共享数据，例如从总承包商到分包商。加强跨团队协作、减少返工并加强对项目信息的控制和所有权。
通用管理体验
从一个集中位置管理用户、权限控制、模板和其他项目设置工具。
供现场工作人员使用的移动访问
通过访问 Autodesk Build PlanGrid 移动应用程序，让办公室和现场保持连接。
与 BuildingConnected 集成
通过双向文件同步在 BuildingConnected 和 Autodesk Docs 之间维护集中数据源。
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