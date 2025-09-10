Business Success 许可方案

此许可方案为帮助您获得成功而进行了优化，让您能够更加智能地进行设计、制造和构建。

成功始于合适的许可方案

为您的团队提供所需的工具，助力创造更美好的世界。了解 Business Success 许可方案可以实现哪些功能。

加速图标

加速实现价值

与客户成功经理协作，加快采用数字化工作流，将目标转化为明确的行动。

创新图标

充满信心地进行创新

利用 AI、衍生式设计和数字孪生等先进工具推动业务创新，并保持领先地位。

项目交付图标

简化项目交付

借助实时跟踪、问题解决和标准化工作流，让各个团队保持紧密联系，使项目保持正轨。

 

实现目标图标

更智能地扩展

提供主动技术支持，优化工作流、自动执行任务并高效管理系统，从而轻松实现业务增长。

一位年轻的女士在电脑前

客户成功经理助力实现快速增长

您的专属客户成功经理是您的战略资源，可帮助您获得实现业务目标所需的能力、监控各项关键指标，并在实现成功的道路上随时为您提供支持。

  • 打造专为您的业务目标量身定制的战略成功许可方案
  • 通过主动核查和执行业务审核保持正轨
  • 加快管理员入门和价值实现
两位同事在服务器上工作

在关键时刻提供优先支持

通过高级专家提供的快速优先支持，可以更快地解决关键问题，让您的团队保持正轨并信心满满地交付。

  • 在数小时（而不是数天）内解决关键问题
  • 找出根本原因，避免问题反复出现
  • 享受 24/7 支持，帮助满足各种关键需求，即使是下班时间和周末也不例外

*目前，周末和夜晚支持仅提供英语服务。

一群人参加辅导课程

通过专家辅导提升团队技能

由 Autodesk 专家针对您的目标、系统和时间表量身定制的自定义主题提供个性化辅导，从而解锁最佳实践。

  • 通过产品辅导探索更智能的工作流，帮助提高效率和自动化水平
  • 通过 IT 辅导管理复杂系统
  • 通过量身定制的用例驱动型课程提高采用率和 ROI

准备好加速取得成功了吗？

Autodesk Business Success 许可方案旨在帮助您充分发挥投资价值并快速实现业务成果。填写表单，我们的产品咨询专家将与您联系。

常见问题解答 (FAQ)

Business Success 许可方案的费用是多少？

对于符合条件的产品/服务，升级到 Business Success 许可方案的费用约为每个固定期限使用许可每年 200 美元 (SRP)。

 

SRP 为建议零售价，仅供参考。实际零售价受汇率波动影响，并且不含税。请联系 Autodesk 合作伙伴或业务代表，了解您所在地区的具体定价。如果通过合作伙伴订购，您的价格可能会有所不同，因为合作伙伴可以自行决定其价格。所有 Autodesk 定价如有更改，恕不另行通知。

要求的最小固定期限使用许可数是多少？

Business Success 许可方案至少需要 50 个符合条件的产品/服务座席。

何时可以将我的许可方案升级到 Business Success 许可方案？

如果想要升级到 Business Success 许可方案，可以随时进行升级，也可以等到固定期限使用许可续展时再进行升级。

如何订购 Business Success 许可方案？

要升级到 Business Success 许可方案，请直接咨询 Autodesk 业务代表、Autodesk 合作伙伴，或与我们联系。

查看更多的常见问题解答