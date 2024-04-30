AUTODESK BIM COLLABORATE PRO

充分发挥设计协作的强大功能

协调多领域项目团队

通过 Autodesk BIM Collaborate Pro 实现设计协作的强大功能

BIM Collaborate Pro 通过可重复的远程服务连接工作流帮助工程建设公司增强协作。通过 BIM Collaborate Pro，团队可以：

  • 在集中可信数据源中与所有项目团队协调审阅。

  • 跨项目共享设计数据。

  • 在 Revit、Civil 3D 和 AutoCAD Plant 3D 中进行共同创建和协作。

设计协作概述（视频：3 分 29 秒）（英文）

为什么使用 BIM Collaborate Pro 进行设计协作？

通过连接远程服务的工作流进行扩展

通过创建解决方案和远程服务之间无缝衔接的可操作数据和工作流，使您的团队保持同步。

提高团队工作效率

安全访问项目数据，最大限度地减少任务切换，并提供项目更改的上下文环境，以提高设计效率。

优化设计审阅

通过集中化数据、协调模型和增强的项目可见性，简化数据管理和问题解决。

主要功能

BIM Collaborate Pro 中的设计协作

多规程设计协作

在集中的可信数据源中使用基于项目的工作流全面管理土木工程、建筑设计以及多规程团队和数据。使用桥梁技术在项目之间与内外部团队共享详细信息。查看项目角色间的软件包状态，从而改善连接、沟通和透明度。（视频：2 分 42 秒）（英文）

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视频：BIM Collaborate Pro 中的 Bridge for Design Collaboration 概述

会议

轻松安排会议、制定日程并监控与会者的参与情况。生成记录以捕获关键决策。将具有截止日期的操作项分配给与会者，以加强问责。将参考链接至操作条目，以实现无缝的会议内访问。组织跟进会议，以保持正在进行项目的势头。

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设计协调

有效识别和组织协调问题，并通过自动冲突检测探索设计方案。对不同文件夹中的共享模型执行冲突分析，与正在进行的工作分开。

高级更改分析

通过查看二维或三维模型的任意组合，了解各规程的更改如何影响计划工作。建立观察组以跟踪和确定更改范围并获取自动通知。设置变更审核的批准工作流。

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已连接问题

轻松识别和指定设计问题以快速解决。使用附加模块直接在 Revit 或 Navisworks 中解决从云端分配给您的问题，以实现闭环工作流。

资料包

捆绑您团队的模型、视图、图纸集和支持文档，以与其他项目团队共享。预览共享资料包以确定在设计环境中使用资料包的合适时机或时间。

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“Autodesk BIM Collaborate Pro 使我们的现场团队、其他顾问和分包商之间的连接更加紧密。”

— Hayden Co'burn，CplusC Architects + Builders 高级项目建筑师和合伙人

探索 BIM Collaborate Pro 的基本设计协作工作流

了解 BIM Collaborate Pro 如何与其他软件配合使用

视频：BIM Collaborate Pro 中的模型协调演示

模型协调

在施工前快速识别和解决冲突和设计错误。

 

观看视频（2 分 12 秒）（英文）
视频：BIM Collaborate Pro 中的设计协作演示

设计协作

在单个环境中使用基于项目的工作流管理多领域团队和数据。

 

观看视频（2 分 14 秒）（英文）
视频：BIM Collaborate Pro 中的更改分析工具演示

更改分析

轻松比较模型版本，并构建观察组以实时更新特定条目。

 

观看视频（2 分 12 秒）（英文）