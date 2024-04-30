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BIM Collaborate Pro 通过可重复的远程服务连接工作流帮助工程建设公司增强协作。通过 BIM Collaborate Pro，团队可以：
通过创建解决方案和远程服务之间无缝衔接的可操作数据和工作流，使您的团队保持同步。
安全访问项目数据，最大限度地减少任务切换，并提供项目更改的上下文环境，以提高设计效率。
通过集中化数据、协调模型和增强的项目可见性，简化数据管理和问题解决。
多规程设计协作
在集中的可信数据源中使用基于项目的工作流全面管理土木工程、建筑设计以及多规程团队和数据。使用桥梁技术在项目之间与内外部团队共享详细信息。查看项目角色间的软件包状态，从而改善连接、沟通和透明度。（视频：2 分 42 秒）（英文）
会议
轻松安排会议、制定日程并监控与会者的参与情况。生成记录以捕获关键决策。将具有截止日期的操作项分配给与会者，以加强问责。将参考链接至操作条目，以实现无缝的会议内访问。组织跟进会议，以保持正在进行项目的势头。
设计协调
有效识别和组织协调问题，并通过自动冲突检测探索设计方案。对不同文件夹中的共享模型执行冲突分析，与正在进行的工作分开。
已连接问题
轻松识别和指定设计问题以快速解决。使用附加模块直接在 Revit 或 Navisworks 中解决从云端分配给您的问题，以实现闭环工作流。
— Hayden Co'burn，CplusC Architects + Builders 高级项目建筑师和合伙人
了解 BIM Collaborate Pro 如何与其他软件配合使用