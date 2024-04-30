轻松安排会议、制定日程并监控与会者的参与情况。生成记录以捕获关键决策。将具有截止日期的操作项分配给与会者，以加强问责。将参考链接至操作条目，以实现无缝的会议内访问。组织跟进会议，以保持正在进行项目的势头。